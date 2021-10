Hatayspor, Yeni Malatyaspor maçında galibiyete odaklandı

Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor'un teknik direktörü Ömer Erdoğan, ligin 8. haftasında 3 Ekim Pazar günü Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile oynayacakları maçı kazanarak milli araya moralle girmek istediklerini söyledi.

Erdoğan, Osman Çalgın Tesisleri'ndeki idman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, ligin çok enteresan olduğunu kaydederek, her takımın her takımı her yerde yenebileceğini ifade etti.

Oynadıkları futbolun üzerine koyarak Malatya maçından galibiyetle ayrılmak istediklerini aktaran Erdoğan, şöyle devam etti:

"Malatya'ya giderek, son haftalarda üzerine koyduğumuz futbolun devamını getirerek, oradan iyi bir sonuçla, puan ve puanlarla dönmek istiyoruz. Milli maç arasına moralli girebilmek adına Malatyaspor maçı bizim için önemli bir maç. Orada iyi futbol ve mücadele ile gülen taraf biz olmak istiyoruz."

Teknik ekibi hakkında da açıklamalarda bulunan Erdoğan, böyle bir ekiple çalıştığı için kendini şanslı hissettiğini dile getirdi.

Erdoğan, Mame Diouf'un cezalı olduğunu, Isaac Sackey'in ise sakatlığının sürdüğünü, sakatlıktan dönen Onur Ergün ve Simon Falette'nin ise takımla beraber çalışmalara başladığını söyledi.

Munir: "Malatya maçına iyi hazırlandık, 3 puan almak istiyoruz"

Hatayspor kalecisi Munir Mohamedi, Fenerbahçe karşısında galip gelmek istediklerini ama bunu başaramadıklarını anlattı.

Malatya maçına çok iyi hazırlandıklarını ifade eden Munir, "Fenerbahçe maçından sonra bir gün dinlendik, kendimizi toparladık, antrenmanlarımıza döndük ve önümüzdeki Malatya maçına hazırlandık. Bir hafta boyunca da bu maça çok iyi hazırlandığımızı düşünüyorum. İnşallah galip gelerek 3 puanla evimize döneriz." şeklinde konuştu.

Ligin en az gol yiyen kalecileri arasında olduğu yönündeki soru üzerine Munir, önemli olanın takım olarak çalışıp, galip gelmek olduğunun altını çizdi.