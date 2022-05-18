Hatice Akbaş adını finale yazdırdı - Son Dakika
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Hatice Akbaş adını finale yazdırdı

18.05.2022 19:58

- Hatice Akbaş adını finale yazdırdı Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 54 kiloda adını finale yazdıran Hatice Akbaş, kendisini destekleyenlere teşekkür etti.

- Hatice Akbaş adını finale yazdırdı

İSTANBUL - Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 54 kiloda adını finale yazdıran Hatice Akbaş, kendisini destekleyenlere teşekkür etti.

Uluslararası Boks Birliği tarafından Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda yarı final müsabakaları yapılıyor. Başakşehir Gençlik ve Spor Tesisleri'nde düzenlenen şampiyonanın 9. gününde ringe çıkan Hatice Akbaş, Taylandlı rakibi Preedakamon Tintabthai ile karşılaştı. 3 rauntta da net skorlar alan milli sporcu, adını finale yazdırdı.

Hedefinin altın madalya olduğunu ifade eden Akbaş, "Güzel bir karşılaşma geçirdim. Finale çıktım hedefim altın madalya beni destekleyen herkese çok teşekkür ederim. Beni yetiştiren babama, antrenörüm Kerem Akbaş'a, her zaman yanımda olan milli antrenörlerime sonsuz teşekkürler" dedi.

İsa Daştan: "İyi emek verdik, karşılığını görüyoruz"

Finale adını yazdıran Hatice Akbaş'ı tebrik eden Milli Takım Antrenörü İsa Daştan duygularını şu sözlerle ifade etti:

"Ayşe Çağırır'ın maçından sonra söylemiştim. Buse Naz Çakıroğlu'ndan sonra Hatice efsane bir maç sergiledi, keyif aldık. Ülkemize çok güzel maçlar izlettik. Kızlarımız çok iyi hazırlandı. Hatice U22'de beraberdik, Hırvatistan'da Avrupa şampiyonu oldu, yarışacak sporcularımıza başarılar diliyorum. İyi emek verdik, karşılığını görüyoruz."

Hatice Akbaş adını finale yazdırdı
Hatice Akbaş adını finale yazdırdı
Hatice Akbaş adını finale yazdırdı
Hatice Akbaş adını finale yazdırdı

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Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, İspanyol rakibini yenerek finale yükseldi! Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, İspanyol rakibini yenerek finale yükseldi! Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası
Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Hatice Akbaş adını finale yazdırdı - Son Dakika


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