Hatice Akbaş: "İnşallah bu performansı Paris Olimpiyatları'nda gösteririz" - Son Dakika
Üye Girişi

Hatice Akbaş: "İnşallah bu performansı Paris Olimpiyatları'nda gösteririz"

20.05.2022 19:28
Hatice Akbaş: "İnşallah bu performansı Paris Olimpiyatları'nda gösteririz"

Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 54 kiloda mücadele eden Hatice Akbaş, final maçını kazanarak dünya şampiyonu oldu.

Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 54 kiloda mücadele eden Hatice Akbaş, final maçını kazanarak dünya şampiyonu oldu. Milli boksör, kendisini destekleyenlere çok teşekkür etti.

Başakşehir Gençlik ve Spor Tesisleri'nde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nın 11. gününde Hatice Akbaş, final maçında Rumen rakibi Lacramioara Perijoc ile karşılaştı.

Tribünlerin desteğini alarak müsabakaya başlayan milli boksör, ilk raundu 4-1 aldı. İkinci raundu 3-2 kaybeden Akbaş, son raunda üstün girerken, 3-2 kazanarak altın madalyaya ulaştı.

"İnancı geri çevirmedim"

Altın madalya kazandığı için çok mutlu olduğunu belirten Hatice Akbaş, "Yaşım çok genç, buna rağmen çok güzel sonuç elde ettiğimi düşünüyorum. Arkamdaki milli takım antrenörlerinin ve babamın bana inancı tamdı. Ben de bu inancı geri çevirmedim. Destekleyen Türk halkına sonsuz teşekkürler. Bizi izlemeye geldiği için bakanımıza çok teşekkür ediyorum. Kulüp başkanımız Ali Koç'a, şube başkanımız Selahattin Atasever'e, milli takım antrenörlerime sonsuz teşekkürler. İstiklal Marşı okutacağım için çok mutluyum. Ülkemiz kadınlarda gitgide yükseliyor. Takımca hedefimiz Paris Olimpiyatları, inşallah bu performansı da orada gösteririz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Hatice Akbaş: İnşallah bu performansı Paris Olimpiyatları'nda gösteririz
Hatice Akbaş: İnşallah bu performansı Paris Olimpiyatları'nda gösteririz
Hatice Akbaş: İnşallah bu performansı Paris Olimpiyatları'nda gösteririz
Hatice Akbaş: İnşallah bu performansı Paris Olimpiyatları'nda gösteririz
Hatice Akbaş: İnşallah bu performansı Paris Olimpiyatları'nda gösteririz
Hatice Akbaş: İnşallah bu performansı Paris Olimpiyatları'nda gösteririz
Hatice Akbaş: İnşallah bu performansı Paris Olimpiyatları'nda gösteririz
Hatice Akbaş: İnşallah bu performansı Paris Olimpiyatları'nda gösteririz
Hatice Akbaş: İnşallah bu performansı Paris Olimpiyatları'nda gösteririz
Hatice Akbaş: İnşallah bu performansı Paris Olimpiyatları'nda gösteririz
Hatice Akbaş: İnşallah bu performansı Paris Olimpiyatları'nda gösteririz
Hatice Akbaş: İnşallah bu performansı Paris Olimpiyatları'nda gösteririz
Hatice Akbaş: İnşallah bu performansı Paris Olimpiyatları'nda gösteririz
Hatice Akbaş: İnşallah bu performansı Paris Olimpiyatları'nda gösteririz
Hatice Akbaş: İnşallah bu performansı Paris Olimpiyatları'nda gösteririz
Hatice Akbaş: İnşallah bu performansı Paris Olimpiyatları'nda gösteririz
Hatice Akbaş: İnşallah bu performansı Paris Olimpiyatları'nda gösteririz
Hatice Akbaş: İnşallah bu performansı Paris Olimpiyatları'nda gösteririz
Hatice Akbaş: İnşallah bu performansı Paris Olimpiyatları'nda gösteririz
Hatice Akbaş: İnşallah bu performansı Paris Olimpiyatları'nda gösteririz
Hatice Akbaş: İnşallah bu performansı Paris Olimpiyatları'nda gösteririz

YORUMLAR
500
Rekor üstüne rekor kırıyoruz! Busenaz Sürmeneli, 66 kiloda dünya şampiyonu oldu Rekor üstüne rekor kırıyoruz! Busenaz Sürmeneli, 66 kiloda dünya şampiyonu oldu Türk kadın boksörler tarih yazıyor! Milli boksör Hatice Akbaş, dünya şampiyonu oldu Türk kadın boksörler tarih yazıyor! Milli boksör Hatice Akbaş, dünya şampiyonu oldu Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası
Kaynak: İHA

Hatice Akbaş, Milli, Paris, Boks, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Hatice Akbaş: 'İnşallah bu performansı Paris Olimpiyatları'nda gösteririz' - Son Dakika


Son Dakika
20:53 Türk kadınlarının tarihi zaferi! 5 milli boksörümüz de altın madalya kazandı
20:32 Rus ordusunun yeni favori silahı! İHA'ları 5 saniye içinde yakarak yok eden lazer Ukrayna'da kullanıldı
20:30 Milli boksör Busenaz Sürmeneli, şampiyonluğun ardından ringde kolbastı oynadı!
20:29 Ünlü spiker Selçuk Tepeli sinirlerine hakim olamayıp bardağı kameraya fırlattı!
19:53 Atilla Taş, tepki toplayan "Karadenizlilerden bıktık" sözlerine açıklık getirip özür diledi
19:51 Kolombiya Cumhurbaşkanı Marquez'den övgü dolu Atatürk sözleri: Son 4 yıldır Atatürk'ün yolundan gidiyoruz
19:50 Hakaret davasında yeni gelişme! Bakan Soylu, Ekrem İmamoğlu hakkında suç duyurusunda bulundu
19:48 Rekor üstüne rekor kırıyoruz! Busenaz Sürmeneli, 66 kiloda dünya şampiyonu oldu
19:27 Tüm Türkiye'yi duygulandıran anlar! Buse Naz Çakıroğlu ringin ortasında hüngür hüngür ağladı
19:13 Miss Turkey güzeli Berfu Yenenler, linç yeme sebebini anlattı: Bir ayakkabıya 50 bin lira vermedim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2022 21:06:51. #1.12#
SON DAKİKA: Hatice Akbaş: "İnşallah bu performansı Paris Olimpiyatları'nda gösteririz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement