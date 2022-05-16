Hatice Akbaş, yarı finale adını yazdırdı - Son Dakika
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Hatice Akbaş, yarı finale adını yazdırdı

16.05.2022 20:20
Hatice Akbaş, yarı finale adını yazdırdı

Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda Hatice Akbaş, 54 kiloda yarı finale yükseldi.

Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda Hatice Akbaş, 54 kiloda yarı finale yükseldi.

Uluslararası Boks Birliği (IBA) tarafından Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda çeyrek final müsabakaları yapılıyor. Başakşehir Gençlik ve Spor Tesisleri'nde ringe çıkan milli boksör Hatice Akbaş, 54 kiloda Bulgar rakibi Stanimira Petrova ile karşılaştı. Müsabakaya iyi başlayan milli boksör ilk raundu 5-0 üstün tamamladı. İkinci rauntta da seyirci desteğini arkasına alan Akbaş, net bir skorla 5-0 aldı ve yarı finale adını yazdırdı.

Karşılaşmanın ardından duygularını aktaran genç sporcu, "Çok mutluyum, gururluyum. Zor bir maçtı. Bu maçta en iyi performansımı gösterdim. İnşallah altın madalya alırım. Tüm Türkiye'ye ve beni destekleyenlere çok teşekkür ederim" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

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Başakşehir, Türkiye, Milli, Boks, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Hatice Akbaş, yarı finale adını yazdırdı - Son Dakika


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