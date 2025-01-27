Fenerbahçe, Süper Lig'de Göztepe'yi 3-2 yendi. Sarı lacivertlilerde En Nesyri, 2 gol atarken ikinci golde havada asılı kaldı. Yayıncı kuruluş, Faslı yıldızın kaç metre yükseğe sıçradığını açıkladı.
Fenerbahçe'de En Nesyri, ikinci yarının 55. saniyesinde Göztepe savunmasından seken topu sağ ayak vuruşuyla ağlara gönderdi. Sarı lacivertliler bu golle skoru eşitledi. Maçın 53. dakikasında Fenerbahçe korner kazandı. Filip Kostic'in ortasında En Nesyri adeta havada asılı kalarak takımını öne geçiren golü kaydetti.
Yayıncı kuruluş, yıldız futbolcunun ikinci golde ne kadar yükseldiğini açıkladı. Piero'dan yapılan ölçüme göre En Nesyri ikinci golde 2 metre 32 santim yükseğe sıçradı.
Son Dakika › Spor › Havada asılı kalmıştı! En Nesyri'nin ne kadar yükseğe sıçradığı ortaya çıktı - Son Dakika
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