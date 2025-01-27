Havada asılı kalmıştı! En Nesyri'nin ne kadar yükseğe sıçradığı ortaya çıktı - Son Dakika
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Spor

Havada asılı kalmıştı! En Nesyri'nin ne kadar yükseğe sıçradığı ortaya çıktı

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Süper Lig'de Fenerbahçe, Göztepe'yi 3-2 mağlup etti. Sarı lacivertlilerin Faslı yıldızı Youssef En Nesyri, attığı iki golle dikkat çekti. İkinci golde havada adeta asılı kalan En Nesyri'nin ne kadar yükseğe sıçradığı merak konusu olurken yayıncı kuruluş Nesyri'nin 2 metre 32 santim yükseğe sıçradığını açıkladı.

27.01.2025 11:06
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Fenerbahçe, Süper Lig'de Göztepe'yi 3-2 yendi. Sarı lacivertlilerde En Nesyri, 2 gol atarken ikinci golde havada asılı kaldı. Yayıncı kuruluş, Faslı yıldızın kaç metre yükseğe sıçradığını açıkladı.

HAVADA ASILI KALDI

Fenerbahçe'de En Nesyri, ikinci yarının 55. saniyesinde Göztepe savunmasından seken topu sağ ayak vuruşuyla ağlara gönderdi. Sarı lacivertliler bu golle skoru eşitledi. Maçın 53. dakikasında Fenerbahçe korner kazandı. Filip Kostic'in ortasında En Nesyri adeta havada asılı kalarak takımını öne geçiren golü kaydetti.

2 METRE 32 SANTİM SIÇRAMIŞ

Yayıncı kuruluş, yıldız futbolcunun ikinci golde ne kadar yükseldiğini açıkladı. Piero'dan yapılan ölçüme göre En Nesyri ikinci golde 2 metre 32 santim yükseğe sıçradı.

Havada asılı kalmıştı! En Nesyri\'nin ne kadar yükseğe sıçradığı ortaya çıktı

Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Havada asılı kalmıştı! En Nesyri'nin ne kadar yükseğe sıçradığı ortaya çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (20)

  • Engin Engo:
    GOL KALECİ HATASI. AYNI KALECİ GS MAÇIDNA DUVAR OMUŞTU 26 134 Yanıtla
  • Fatma Öztürk:
    Fenerbahçe muhteşem oynuyor, dehşet top çeviriyor, atak üstüne atak yapıyor, rakibi boğuyor, pres on numara kesin şampiyon bu sene. 52 32 Yanıtla
  • Murat Çil:
    zaten 2 metre desen demekki 30 ve 50 cm arası, ne kadar seviyorsunuz abartmayı 25 57 Yanıtla
  • Yusuf Taha Ocak:
    posimhenden iyi 44 16 Yanıtla
  • Çelikk:
    Yine göklere çıkardınız Lyon maçında gördük 22 37 Yanıtla
  • Durmus Savas:
    gerçekten çok abartılıyor. 2.ağlayan guiza. bir ton para.türk futbolcusuna yazık. elin gevuruna bi kadar para ver. türk futbolunun düştüğü durumlara bak ya. şampiyonlar liginde bir tane takımımız yok ya 12 27 Yanıtla
  • Bekir DEMİRİ:
    Osimhen böyle zıplayıp böyle kafa vursun da saygı gösterelim,kaleciyi suçlamayı bırak golcüyü tebrik et 18 11 Yanıtla
  • Ali Arat:
    osimheni begenmeyenler osi onun ciktigi yukseklikte rovasata deniyor minik serceler. 7 18 Yanıtla
  • Yaman Auto:
    o p.pyla iyi kalktı:) 3 15 Yanıtla
  • Erhan Miyanyedi:
    Kıskanç hasetci 9 3 Yanıtla
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