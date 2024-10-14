Havalimanında mahsur kalan Nijerya Milli Takımı, Libya maçına çıkmama kararı aldı - Son Dakika
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Havalimanında mahsur kalan Nijerya Milli Takımı, Libya maçına çıkmama kararı aldı

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2025 Fas Afrika Uluslar Kupası elemeleri kapsamında Libya ile deplasmanda oynayacakları maç için Libya'ya giden ve 18 saat ülkenin doğusundaki Ibrık Havalimanı'nda mahsur kalan Nijerya Milli Takımı, maça çıkmama kararı alarak Libya'dan ayrıldı.

14.10.2024 19:37  Güncelleme: 19:49
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Nijerya Milli Futbol Takımı, Libya'nın doğusundaki Ibrık Havalimanı'nda 18 saat mahsur kaldıktan sonra Bingazi'deki maça çıkmama kararı alarak Libya'dan ayrıldı.

MAÇA ÇIKMAYACAKLAR

Libya resmi ajansı LANA'nın haberinde, Nijerya Milli Takımı'nın 2025 Fas Afrika Uluslar Kupası elemeleri kapsamında yarın Bingazi'de Libya Milli Takımı ile yapacağı karşılaşmadan çekildiği belirtildi. Nijeryalı oyuncuların ülkelerine dönmek üzere Ibrık Havalimanı'ndan ayrıldığı kaydedildi.

LİBYA'DAN AYRILDILAR

Nijerya basınında yer alan haberde, Nijerya Futbol Federasyonu'nun Libya'da yaşananların ardından oy birliği ile Libya maçından çekilme kararı aldığı belirtildi. Libya'nın doğusundaki Ibrık Havalimanı yetkilisi Celal Muheşhiş ise basına yaptığı açıklamada, Nijerya Milli Takımı'nın Libya'da maç oynamayı reddettiğini ve takımın ülkelerine dönme kararı aldığını aktardı.

Havalimanında mahsur kalan Nijerya Milli Takımı, Libya maçına çıkmama kararı aldı

330 KİLOMETRE UZAKTA İNDİRDİLER

Libya medyasında yer alan haberlerde de, Libya Milli Takımı'nın 11 Ekim'de Afrika Uluslar Kupası ön elemelerinde Nijerya'da oynadığı maç öncesinde aynı muameleyi gördüğü ve mütekabiliyet gereği Nijeryalı oyuncuların maçın oynanacağı Bingazi kentine 330 kilometre uzaklıktaki Ibrık Havalimanı'na indirildiği ifade edilmişti.

OSAYI-SAMUEL İSYAN ETTİ

Fenerbahçe forması giyen Bright Osayi-Samuel, sosyal medya hesabından konuyla ilgili "15 saattir hiçbir sağlık ve güvenlik garantisi olmadan Libya'daki havaalanında mahsur kaldım..." şeklinde açıklama yapmıştı. Nijerya Milli Takımı'nın yıldızı Victor Boniface ise konuyla alakalı, "Neredeyse 13 saattir havalimanındayım. Yemek, internet ve uyuyacak yer yok" ifadelerini kullandı.

Havalimanında mahsur kalan Nijerya Milli Takımı, Libya maçına çıkmama kararı aldı

OSIMHEN'DEN DESTEK GELDİ

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen de Instagram hesabından konuyla ilgili bir paylaşım yapmıştı. 25 yaşındaki futbolcu, "Kardeşlerimin ve antrenörlerimin dün gece Libya havaalanında karşılaştığı haksız muamele beni hayal kırıklığına uğrattı. Bunun gibi eylemler spor ruhuna aykırıdır. Desteğim ekibimle birlikte ve bu engellere rağmen güçlü kalacaklarını biliyorum. Takım arkadaşlarım ve yetkililerim hala Libya'daki havaalanında mahsur kaldığı için CAF ve diğer futbol organlarını müdahale etmeye çağırıyorum. Bu gereksiz ve insanlık dışı. Birlikte duruyoruz, her zamankinden daha güçlü" ifadelerini kullanmıştı.

Havalimanında mahsur kalan Nijerya Milli Takımı, Libya maçına çıkmama kararı aldı

NİJERYA KAPTANI: ÜLKEMİZE GİDECEĞİZ

Son olarak Nijerya Milli Takımı kaptanı William Troost-Ekong ise yaptığı paylaşımda "Sosyal medyanın gücü. Uçağımıza yakıt dolduruluyor ve yakında Nijerya'ya gideceğiz. Herkese destekleri için teşekkürler!" açıklamasında bulundu.

Havalimanında mahsur kalan Nijerya Milli Takımı, Libya maçına çıkmama kararı aldı

Uluslararası İlişkiler, Nijerya, Afrika, Futbol, Dünya, Libya, Spor, Fas, Son Dakika

Son Dakika Spor Havalimanında mahsur kalan Nijerya Milli Takımı, Libya maçına çıkmama kararı aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Okan:
    hepsi yamyam 3 32 Yanıtla
  • ferhat eser:
    bizene 2 13 Yanıtla
  • Samsun Sporlu:
    dirnik eser yorum yapmış 4 0 Yanıtla
  • Gursel kalen:
    Ne ekerseniz onu biçersiniz 0 1 Yanıtla
  • Zafer Bekler:
    Sız libyaya yaparken iyiydı 0 0 Yanıtla
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