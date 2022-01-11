Hayaller suya düştü! Başkan Burak Elmas'tan taraftarı yıkacak transfer sözleri

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, devre arası transfer döneminin hareketli geçmeyeceğini satır arasındaki mesajla verdi. Burak Elmas, "Makyaj yapmak için Galatasaray'ın durumunu tehlikeye atamayız. Gerekirse de transfer yapmayız" dedi.

İşte Burak Elmas'ın transfer sözleri:

"YÜKÜMLÜLÜKLERİMİZ VAR

"Transfer konusu zor bir konu. Galatasaray'ın çok ciddi bir yükümlülüğü var. Bankalarla yapılan anlaşma gereği. Yeni bir transfer getirip bir makyaj yapmak adına, Galatasaray'ın gelecekteki mali tablolarını bozacak hamleler asla yapmayacağız.

"GEREKİRSE DE YAPMAYIZ"

Mali disiplin uygulamak zorundayız. İhtiyaçlar doğrultusunda görüştüğümüz oyuncular olabilir ama gerekirse de transfer yapmayacağız."

BURAK ELMAS DÖNEMİNDE KİMLER ALINDI?

Galatasaray, 2021-22 sezonunda Burak Elmas döneminde 25 milyon euroluk bonservis harcaması yaptı. Ancak yapılan bu ödemeler kulüplerle yapılan anlaşma kapsamında taksitlere bölündü.

Burak Elmas döneminde futbolcular için ödenen bonservisler: