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Hayaller suya düştü! Başkan Burak Elmas'tan taraftarı yıkacak transfer sözleri - Son Dakika

Hayaller suya düştü! Başkan Burak Elmas'tan taraftarı yıkacak transfer sözleri

11.01.2022 19:37
Hayaller suya düştü! Başkan Burak Elmas'tan taraftarı yıkacak transfer sözleri

Sosyal medyada transfer için sık sık etiket açan Galatasaray taraftarı, Başkan Burak Elmas'ın açıklamalarıyla hayal kırıklığına uğradı. Elmas, "Transfer zor konu. Çok ciddi yükümlülüklerimiz var. Gerekirse de transfer yapmayacağız" dedi.

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, devre arası transfer döneminin hareketli geçmeyeceğini satır arasındaki mesajla verdi. Burak Elmas, "Makyaj yapmak için Galatasaray'ın durumunu tehlikeye atamayız. Gerekirse de transfer yapmayız" dedi.

İşte Burak Elmas'ın transfer sözleri:

"YÜKÜMLÜLÜKLERİMİZ VAR

"Transfer konusu zor bir konu. Galatasaray'ın çok ciddi bir yükümlülüğü var. Bankalarla yapılan anlaşma gereği. Yeni bir transfer getirip bir makyaj yapmak adına, Galatasaray'ın gelecekteki mali tablolarını bozacak hamleler asla yapmayacağız.

"GEREKİRSE DE YAPMAYIZ"

Mali disiplin uygulamak zorundayız. İhtiyaçlar doğrultusunda görüştüğümüz oyuncular olabilir ama gerekirse de transfer yapmayacağız."

BURAK ELMAS DÖNEMİNDE KİMLER ALINDI?

Galatasaray, 2021-22 sezonunda Burak Elmas döneminde 25 milyon euroluk bonservis harcaması yaptı. Ancak yapılan bu ödemeler kulüplerle yapılan anlaşma kapsamında taksitlere bölündü.

Burak Elmas döneminde futbolcular için ödenen bonservisler:

  • Victor Nelsson: 7 milyon euro (Kopenhag)
  • Alexandru Cicaldau: 6.5 milyon euro (Craiova)
  • Berkan Kutlu: 4 milyon euro (Alanyaspor)
  • Olimpiu Morutan: 3.5 milyon euro (S.Bükreş)
  • Barış Alper Yılmaz: 2.1 milyon euro (Keçiörengücü)
  • Sacha Boey: 1.15 milyon euro (Rennes)
  • Halil Dervişoğlu: 1 milyon euro (Kiralama ücreti) (Brentford)
  • Gustavo Assunçao: 100 bin euro (Kiralam ücreti) (Famalicao)
  • Patrick van Aanholt: Bedelsiz (Maaşı 2,5 milyon euro)
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Fatih Terim, Burak Elmas, Galatasaray, Spor, Son Dakika

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SON DAKİKA: Hayaller suya düştü! Başkan Burak Elmas'tan taraftarı yıkacak transfer sözleri - Son Dakika
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