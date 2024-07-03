Hayrete düşmemek elde değil! Mert Günok\'un kurtarışının matematiksel analizi yayınlandı

barış özcan:

Bu kadar mücadele müthiş bir şey, maç bitiminde hepsi kendini yere attı, Ferdi 12.2 km ile rekor kırmış. Helal olsun hepinize, ama şunuda eklemek istiyorum ileride top tutacak santrfor kesinlikle olmalı yoksa hep baskı yiyoruz, adayım Cenk Tosun.