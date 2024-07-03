Hayrete düşmemek elde değil! Mert Günok'un kurtarışının matematiksel analizi yayınlandı - Son Dakika
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Hayrete düşmemek elde değil! Mert Günok'un kurtarışının matematiksel analizi yayınlandı

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EURO 2024'te Türkiye'nin Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldiği maçta Mert Günok'un yaptığı kurtarış, sosyal medyayı salladı. The xG Philosophy tarafından yayınlanan analize göre, Mert'in o pozisyonu kurtarma ihtimali sadece yüzde 6.

03.07.2024 10:18  Güncelleme: 10:30
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Mert Günok'un turu getiren kurtarışı maça damga vurdu. 1970'de Banks'in yaptığı yüzyılın kurtarışını hatırlatan an, adeta istatistikleri de altüst etti.

MATEMATİKSEL ANALİZİ YAYINLANDI

A Milli Takımımızın Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek EURO 2024'Te çeyrek finale yükseldiği maçta Mert Günok muhteşem bir performansa imza atarken, uzatmalardaki kurtarışıyla takımımızı adeta ipten aldı. Günok'un bu kurtarışı sosyal medyayı ele geçirirken, matematiksel analizi dahi yayınlandı.

KURTARMA ŞANSI: YÜZDE 6

The xG Philosophy, Mert Günok'un kurtarışının analizini yayımladı. Buna göre, Mert'in kurtarma ihtimali sadece yüzde 6'ydı.

Hayrete düşmemek elde değil! Mert Günok\'un kurtarışının matematiksel analizi yayınlandı
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

A Milli Futbol Takımı, Mert Günok, Avusturya, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Hayrete düşmemek elde değil! Mert Günok'un kurtarışının matematiksel analizi yayınlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • İshak Klein: Hakikaten inanılmaz maçtı!.. Bize bu sevinci yaşattığınız için sizlere sonsuz teşekkürler!.. Saygılar 138 2 Yanıtla
  • alkan akkoyn: izlerken yüreğim hopladi nasıl kurtarışti o yay gidi uzadı mert helal olsun 109 1 Yanıtla
  • barış özcan: Bu kadar mücadele müthiş bir şey, maç bitiminde hepsi kendini yere attı, Ferdi 12.2 km ile rekor kırmış. Helal olsun hepinize, ama şunuda eklemek istiyorum ileride top tutacak santrfor kesinlikle olmalı yoksa hep baskı yiyoruz, adayım Cenk Tosun. 78 3 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz: Helal olsun Mert inşllah finalde kupayı alırız 36 1 Yanıtla
  • Abuzer Kadayıf: Boynu uzun Volkan Demirel’den daha iyi kaleci bence :)) 24 13 Yanıtla
    SİNAN CERİT: Bu kıyas ne şimdi laf mı bu söylediğin 17 5
  • SİNAN CERİT: Mert GÜNOK un her zaman iyi kaleci olduğunu söyledim ama maalesef Beşiktaş’a gittiğinden beri doğru dürüst bir defans olmadığı için saçma sapan gollere maruz kaldı. Bir fenerbahçeli olarak Mert’in Fenerbahçe’den gitmesini hiçbir zaman istemedim başarılarının devamını diliyorum. 21 1 Yanıtla
    VillaUmut: Fenerbahçe’nin kuyucu defanslarını hep imrenmişizdir:) 4 3
  • Koray ERDOGAN: Bir ölür bin diriliriz. 7 3 Yanıtla
  • Mustafa: kardesim övmeyin 1 6 Yanıtla
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