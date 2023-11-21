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Hedef grup liderliği! İşte Galler-Türkiye maçındaki ilk 11'ler - Son Dakika

Hedef grup liderliği! İşte Galler-Türkiye maçındaki ilk 11'ler

A Milli Futbol Takımı, grubu lider tamamlamak için Galler ile deplasmanda karşılaşacak. Mücadelede ilk 11'ler belli oldu.

Hedef grup liderliği! İşte Galler-Türkiye maçındaki ilk 11\'ler
21.11.2023 - 21:34,  Güncelleme: 21:39
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A Milli Futbol Takımı, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu sekizinci ve son maçında deplasmanda Galler ile karşı karşıya gelecek. Cardiff City Stadı'nda oynanacak maç TSİ 22.45'te başlayacak. Maçı Slovenya Futbol Federasyonundan hakem Matej Jug yönetecek. Mücadelenin yardımcı hakemliklerini Matej Zunic ve Manuel Vidali, dördüncü hakemliğini ise Martin Matosa üstlenecek.

EMRE AKBABA SAKATLANDI

A Milli Futbol Takımı'nda kadrodan çıkarılan Emre Akbaba bu mücadelede forma giyemeyecek.

HEDEF GRUP LİDERLİĞİ

EURO 2024'e katılma hakkını son maçlar öncesinde elde eden A Milli Futbol Takımı, Galler deplasmanında kaybetmemesi halinde grup lideri olarak Almanya'nın ev sahipliği yapacağı turnuvaya katılacak.

PUAN DURUMU

Son maçlar öncesinde Türkiye 16 puanla liderlik koltuğunda yer alırken, sahasında Ermenistan'ı konuk edecek Hırvatistan ise 13 puanla ikinci sırada bulunuyor. Galler ise 11 puan ile 3. sıraya sahip.

622. MAÇ

Ay-yıldızlı ekibe ikili averajda üstünlüğü bulunan Hırvatistan'ın grup liderliği için şansı sürüyor. Milli Takım, Galler'den alacağı puan ya da puanlarla, Hırvatistan-Ermenistan maçının sonucuna bakılmaksınız grubu lider olarak tamamlamayı garantileyecek. Grup ikinciliği için ise Hırvatistan ve Galler'in son maçlar öncesinde çekişmesi devam ediyor. Galler ile karşı karşıya gelecek A Milli Futbol Takımı, tarihindeki 622. müsabakaya çıkacak.

İLK 11'LER

Galler; Ward, Roberts, Rodon, Lockyer, Davies, Williams, Ampadu, James, Wilson, Broadhead, Johnson

Türkiye; Uğurcan, Ferdi, Samet, Abdülkerim, Cenk Özkacar, Salih Özcan, İsmail, Abdülkadir, Yusuf Sarı, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

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Son Dakika Spor Hedef grup liderliği! İşte Galler-Türkiye maçındaki ilk 11'ler - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hedef grup liderliği! İşte Galler-Türkiye maçındaki ilk 11'ler - Son Dakika
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