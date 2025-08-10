Hedefi çok büyük! Emre Belözoğlu puan hedefi verdi - Son Dakika
Hedefi çok büyük! Emre Belözoğlu puan hedefi verdi

10.08.2025 15:51
Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Kasımpaşa maçının ardından yaptığı açıklamada, bu sezon hedeflerinin 45-55 puan toplamak olduğunu söyledi.

Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonunun ilk haftasında Antalyaspor sahasında Kasımpaşa'yı 2-1'lik skorla geçti. Maçın ardından basın toplantısında müsabakayı değerlendiren Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, 5 sene sonra sezona galibiyetle başlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti..

''EN AZ 5 OYUNCU DAHİL OLACAK''

Takımdan 13 oyuncunun ayrıldığına dikkat çeken Belözoğlu, 7 yeni oyuncunun takıma katılmasına karşın eksikliklerinin olduğunu kaydetti. Belözoğlu, "Minimum 5 oyuncu içeriye dahil edilecek. Özellikle merkezde eksiğimiz var. Birkaç bölgeye daha takviye yapacağız. Başkanımızla görüştük. Onların işi de kolay değil. 17-18 tane dosyayı kapatmak için çok çaba sarf ettiler" ifadelerini kullandı.

''HEDEFİMİZ 45-55 PUAN BANDI ARASINDA''

Bu yıl ki puan hedeflerinden bahseden Emre Belözoğlu, ''Geçen sene hedeflediğimiz puanları son 4 haftada yakaladık. Son 4 haftada da bizim 6-7 oyuncumuz mukavelelerini feshederek takımdan ayrıldı. Zaten geniş bir kadroya sahip değildik. O yüzden son 4 haftada mevcut oyuncularımız kalsaydı biz minimum 6-7 puan daha toplardık ve bu ligi 50 puanlarda bitirirdik ama ligde kalmanın vermiş olduğu durum ile oyuncuların anlaşılabilir maddi sıkıntıları bizleri 40-45'lerde tuttu. Ne olursa olsun ben bu sene de, elimiz ne kadar güçlenirse güçlensin, gerçekçi, ayağı yere basın, her şeyden daha değerlisi mütevazi olmaya devam edeceğiz. Hedefimiz 45-55 puan bandı arasında ne kadar yakalayabiliriz bunun peşinde olacağız." sözlerini sarf etti.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
