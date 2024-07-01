Beşiktaşlılar ve Fenerbahçeliler küplere binecek! Galatasaray'a imza atan Batshuayi'den olay açıklama - Son Dakika
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Beşiktaşlılar ve Fenerbahçeliler küplere binecek! Galatasaray'a imza atan Batshuayi'den olay açıklama

Beşiktaşlılar ve Fenerbahçeliler küplere binecek! Galatasaray\'a imza atan Batshuayi\'den olay açıklama

Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin ardından Galatasaray'a transfer olan Michy Batshuayi, sosyal medya hesabından çok konuşulacak bir açıklama yaptı. Batshuayi yazılı açıklamasında, ''Kararımın ve imzamın getirdiği ağırlığın farkındayım. Dik duruyorum ve gururluyum. Kim olduğumu ve nereden geldiğimi unutmuyorum. Ama nereye gideceğimi de çok iyi biliyorum. Kalbimde önemli bir yere sahip bu şehirde kalmaktan, en başarılı kulübün renklerini giymekten mutluyum'' ifadelerine yer verdi.

01.07.2024 23:41
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Galatasaray'ın Fenerbahçe ile sözleşmesi sona erdikten sonra 3 yıllığına kadrosuna kattığı Michy Batshuayi, sosyal medya hesabından çarpıcı bir paylaşımda bulundu. Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin ardından Galatasaray forması giyecek olan Batshuayi, Türkiye'nin en başarılı kulübün renklerini giyecek olmasından mutlu olduğunu söyledi.

"GOLCÜ PELERİNİMİ YENİDEN GİYDİM"

İşte Batshuayi'nin o açıklaması;

"Sevgili taraftarlar, Yaklaşık 3 yıl önce; büyüleyici İstanbul'un heyecan verici semalarına doğru uçmaya karar verdim. Bazıları buraya kariyerimin alacakaranlığında geldiğimi düşünmüş olabilir. Bana güvenen kulüpler ve taraftarların desteği sayesinde golcü pelerinimi yeniden giydim, rekabetçi bir ligde yeniden gelişmek için ihtiyacım olan tutkuyu ve ışığı buldum.Ocak ayında geleceğim hakkında karar verme hakkına sahip olunca, bir haber bekledim. Niyetten şüphem olmasa da, eylemin sesi, söylemden çok çıkar.

"EN BAŞARILI KULÜBÜN RENKLERİNİ GİYMEKTEN MUTLUYUM"

Bu durumdan ötürü, yeni bir meydan okumaya yol alma zamanı geldi. Kararım; Galatasaray camiasına katılmak ve Süper Lig ile İstanbul şehrine bağlılığıma devam etme yönünde oldu. Kararımın ve imzamın getirdiği ağırlığın farkındayım. Dik duruyorum ve gururluyum. Kim olduğumu ve nereden geldiğimi unutmuyorum. Ama nereye gideceğimi de çok iyi biliyorum. Kalbimde önemli bir yere sahip bu şehirde kalmaktan, en başarılı kulübün renklerini giymekten mutluyum. Ve bu başarı geleneğinin sürmesi için her şeyi yapacağım. Batsman Rams Park'ta, yakında tüm ekranlarda!"

TARİHE GEÇTİ

Süper Lig kariyerine Beşiktaş ile başlayan yıldız futbolcu, ardından Fenerbahçe'ye bonservisi ile transfer oldu. Kadıköy ekibinde iki sezon geçiren Batshuayi, Cimbom'a transferinin gerçekleşmesiyle; Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray'da forma giyen ilk yabancı futbolcu oldu.

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Son Dakika Spor Beşiktaşlılar ve Fenerbahçeliler küplere binecek! Galatasaray'a imza atan Batshuayi'den olay açıklama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (25)

  • ferhat eser: Ya kim takar bu 360 dereceyi kendisi gibi küçük bir kulübe gitmiş hepsi bu abartılacak bir konu yok yani 62 112 Yanıtla
    ferhat eser: aydın gese büyük kulüp değildir 25 54 AYDIN: dedi lig 5 çisi küçük takım taraftarı meşiktaşlı gene tineri fazla kaçırmış :)) 41 17 Metin Celik: Kedi vermediği ciğere mundar dermiş, hadi ordan. 38 10 Alpi: Onu bunu boşver tinere zam gelmiş ne yapacaksın 6 6 ali öztürk: 180 derece olacak 7 1 Demir Şener: GS küçük kulüpse büyük kulüp nirde fenevbahçe mi???? Ferhat 10 yıldır şampiyonluğa hasret büyük bir kulübün var bununla övünmelisin gardaşım 5 1
  • Nuri Varol: adam baktı şampiyon olamıyor şampiyon takıma geldi. 51 16 Yanıtla
  • Mehmet Aytekin: Adam baktı kuşlarda tık yok bari şampiyonluk yaşayayım dedi 40 14 Yanıtla
  • V. A.: Giderek bozulan karakterinim son noktası ultravesti 22 23 Yanıtla
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