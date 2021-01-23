Henry Onyekuru İstanbul'da - Son Dakika
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Henry Onyekuru İstanbul'da

23.01.2021 04:48
Henry Onyekuru İstanbul'da

Galatasaray'ın anlaşmaya vardığı Nijeryalı futbolcu Henry Onyekuru İstanbul'a geldi.

Galatasaray'ın anlaşmaya vardığı Nijeryalı futbolcu Henry Onyekuru İstanbul'a geldi.

Galatasaray'ın akşam saatlerinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdiği Henry Onyekuru, İstanbul'a geldi. Daha önce 2 dönem Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen 23 yaşındaki genç futbolcu, Fransa'nın Paris şehrinden 04.00 sularında İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı. Onyekuru'nun sağlık kontrollerinin ardından sarı-kırmızılılara imza atması bekleniyor.

Kaynak: DHA
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Son Dakika Spor Henry Onyekuru İstanbul'da - Son Dakika


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