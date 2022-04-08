Hentbol 1. Lig'e yükselen takımlar belli oldu - Son Dakika
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Hentbol 1. Lig'e yükselen takımlar belli oldu

08.04.2022 20:29
Hentbol 1. Lig'e yükselen takımlar belli oldu

Kadın ve erkek ikinci hentbol liglerinde oynanan final grubu maçlarının ardından 1. Lig'e yükselen takımlar belli oldu.

Kadın ve erkek ikinci hentbol liglerinde oynanan final grubu maçlarının ardından 1. Lig'e yükselen takımlar belli oldu.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Kadınlar 2. Lig final grubu maçlarının ardından gruplarını ilk iki sırada tamamlayan Çaykur Rizespor, Samsun Gençlikspor, Eskişehir Hentbol ve Necatibey Ortaokulu, 1. Lig'e çıktı.

Erkekler 2. Lig final grubu maçları sonunda ise gruplarını ilk üç sırada tamamlayan Yozgat Belediyesi Bozok Hentbol, Mersin İdman Yurdu Hentbol, Çaykur Rize Gençlikspor, Konya Büyükşehir Belediyespor, Rize Belediyespor ve Dikili Belediyespor, 1. Lig'e yükseldi.

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Hentbol 1. Lig'e yükselen takımlar belli oldu - Son Dakika


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