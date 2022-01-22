- EHF Kadınlar Şampiyonlar Ligi: Kastamonu Belediyespor: 24 - Vipers Kristiansand: 35

KASTAMONU - Hentbol EHF Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde Kastamonu Belediyespor, B Grubu'ndaki 10. maçında konuk ettiği Norveç'in Vipers Kristiansand takımına 35-24 yenildi.

Kastamonu Merkez Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısı da Norveç temsilcisinin 18-12 üstünlüğüyle tamamlandı. Kastamonu Belediyespor'un galibiyetinin bulunmadığı grupta Vipers Kristiansand 11 maçta 8 galibiyet aldı.

Kastamonu Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Antrenörü Costica Buceschi, rakip takımın çok iyi bir oyun çıkardığını belirterek, kendilerinin de buna karşılık vermek için gayret gösterdiklerini söyledi.

Karşılaşmanın zorlu geçeceğini bildiklerini ama buna rağmen ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını belirten Buceschi, "Maçın genel anlamında basit hatalar yaptık ve çok basit goller yedik. Rakibimizi bu anlamda kutluyorum" dedi.