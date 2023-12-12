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Hentbol Federasyonu'ndan Hakem Meler'e destek: Maçlar 10 dakika geç başlayacak - Son Dakika
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Hentbol Federasyonu'ndan Hakem Meler'e destek: Maçlar 10 dakika geç başlayacak

Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) Merkez Hakem Kurulu, futbol Süper Ligi'nde yaşanan olaylar sonucu hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırıyı kınayarak, hafta sonu oynanacak tüm Erkekler Türkiye Kupası ve deplasmanlı hentbol lig maçlarında hakemlerin siyah kol bandı takacağını ve maçların 10 dakika geç başlatılacağını duyurdu.

12.12.2023 - 17:14,  Güncelleme: 17:21
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Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) Merkez Hakem Kurulu, hafta sonunda oynanacak tüm Erkekler Türkiye Kupası ile tüm deplasmanlı hentbol lig maçlarında hakemlerin siyah kol bandı takacağını ve karşılaşmaların ise hakemler tarafından 10 dakika geç başlatılacağını duyurdu.

MAÇLAR GEÇ BAŞLAYACAK

Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) Merkez Hakem Kurulu, hafta sonunda oynanacak tüm Erkekler Türkiye Kupası ile tüm deplasmanlı hentbol lig maçlarında hakemlerin siyah kol bandı takacağını; karşılaşmaların ise hakemler tarafından 10 dakika geç başlatılacağını açıkladı.

İşte THF'den yapılan o açıklamada;

"KINIYORUZ"

"Hentbol ailesi olarak, futbol Süper Ligi'nde oynanan MKE Ankaragücü- Çaykur Rize spor karşılaşması bitiminde yaşanan olayları büyük bir üzüntü ve endişeyle takip ettik. Sporun ruhuna ve Fair-Play'e aykırı bu tarz olayların kabul edilemez olduğunu yineliyor, karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler'e yapılan çirkin saldırıyı kınıyoruz.

"HAKEMLER SİYAH KOL BANDI TAKACAK"

Meler'e acil şifalar diliyor, en kısa sürede iyileşmesini temenni ediyoruz. Nedeni ne olursa olsun ve her kimden gelirse gelsin tereddütsüz karşı olduğumuz şiddet, spor alanlarında ivedilikle son bulmalıdır. Türk sporunun tüm paydaşlarının, sporda şiddete karşı birlikte duruş sergilemesi gerekmektedir. Bu dayanışma ruhunu yansıtmak üzere acil bir toplantı düzenleyen Türkiye Hentbol Federasyonu Yönetim Kurulu olarak aldığımız karar ile; bu hafta oynanacak tüm HDI Sigorta Erkekler Türkiye Kupası ile tüm deplasmanlı hentbol lig maçlarında hakemler siyah kol bandı takacak ve takımlarımız sahaya "Sporda Şiddete Yer Yok!" yazılı pankartla çıkacak. THF Merkez Hakem Kurulu yaşanılan üzüntü verici olaylar nedeniyle toplanmış, şiddete karşı hakem dayanışmasının sergilenebilmesi adına bu hafta oynanacak hentbol maçlarının, hakemler tarafından 10 dakika geç başlatılmasına karar vermiştir."

Hentbol Federasyonu\'ndan Hakem Meler\'e destek: Maçlar 10 dakika geç başlayacak
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor
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Halil Umut Meler, Spor, Son Dakika

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SON DAKİKA: Hentbol Federasyonu'ndan Hakem Meler'e destek: Maçlar 10 dakika geç başlayacak - Son Dakika
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