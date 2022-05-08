Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası'nda şampiyon Kastamonu Belediyesi GSK - Son Dakika
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Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası'nda şampiyon Kastamonu Belediyesi GSK

08.05.2022 17:27
Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası'nda şampiyon Kastamonu Belediyesi GSK

SALON: THF HAKEMLER: Mehtap Şimşek, Pınar Ünlü Hatipoğlu KONYAALTI BELEDİYESPOR: Isabella, Monika, Dönegül Bozdoğan, Bilgenur Öztürk, Tuğba Sungur, Merve Özkaşıkçı, Ceylan Aydemir, Alexandra, Zeljana, Şükran Beytekin, Sanja, Alena, Beyzanur Türkyılmaz, Ivana, Halime Tuana Arslan, Fulya...

SALON: THF

HAKEMLER: Mehtap Şimşek, Pınar Ünlü Hatipoğlu

KONYAALTI BELEDİYESPOR: Isabella, Monika, Dönegül Bozdoğan, Bilgenur Öztürk, Tuğba Sungur, Merve Özkaşıkçı, Ceylan Aydemir, Alexandra, Zeljana, Şükran Beytekin, Sanja, Alena, Beyzanur Türkyılmaz, Ivana, Halime Tuana Arslan, Fulya Naime Bozyurt KASTAMONU BELEDİYESİ GSK: Marina, Elif Sıla Aydın, Yağmur Toprak, Serpil İskenderoğlu, Nurceren Akgün Göktepe, Neslihan Çalışkan, Betül Yılmaz, Halime İslamoğlu, Ceren Demirçelen, Jovanka, Sara, Merve Durdu, Kübra Sarıkaya, Cansu Akalın, MilenaİLK YARI: 15-18

Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası Dörtlü Final'de Kastamonu Belediyesi GSK, Konyaaltı Belediyespor'u 34-30 yenerek kupanın sahibi oldu.  Manın ilk yarısı karşılıklı ataklarla geçti. İlk 10 dakikada skor 5-5 eşitlikle geçildi.  Maçta 22'nci dakikaya da 10-10'luk eşitlikle girilirken, Konyaaltı Belediyespor'un top kayıplarını iyi değerlendiren ve serbest atışları da golle sonuçlandıran Kastamonu Belediyesi GSK maçın ilk yarısını 18-15 önde tamamladı. İkinci yarıya daha etkili başlayan Kastamonu temsilcisi 47'nci dakikada farkı 6'ya (21-27) kadar çıkardı ve Konyaaltı'na mola aldırdı. Maçın kalan bölümünde de üstün oyununu sürdüren Kastamonu ekibi, rakibinin son dakikadaki hatalarını da değerlendirerek maçı 34-30 kazandı. Kastamonu Belediyesi bu sonuçla 2021-2022 Sezonu Türkiye Kupası'nın sahibi oldu. Maç sonunda yapılan kupa töreninde Kastamonu Belediyesi GSK'nın kupasını Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Uğur Kılıç verdi. SERPİL İSKENDEROĞLU: İLK KEZ YAŞIYORMUŞUM GİBİ HİSSEDİYORUMKastamonu Belediyesi GSK Takım Kaptanı Serpil İskenderoğlu, "Söyleyebileceğim tek şey çok mutluyum. Harika bir duygu ve tekrar yaşamıyormuşum, ilk kez yaşıyormuşum gibi hissediyorum. Arkadaşlarımın eline sağlık. Bu kupayı da aldık, evlerimize öyle gideceğiz. Şampiyonlar Ligi bambaşka bir platform. Dünyanın en zorlu platformu hentbol adına. Bizim için orada oynamak çok büyük tecrübe oldu. Bunu da Türkiye Ligi ve Süper Kupa maçlarına yansıttığımızı düşünüyorum" dedi.UĞUR KILIÇ: BUGÜN KAZANAN HENTBOL OLDUTürkiye Hentbol Federasyonu (THF) Başkanı Uğur Kılıç ise "Özellikle yarı final maçları çok çekişmeliydi. Sporcuları tebrik ediyorum. İnanılmaz bir mücadele vardı. Finalde çok değerli iki takım önemli bir mücadele ortaya koydular. Bence bu turnuvanın kazananı sporcular. Kendi kariyerlerini, enerjilerini ve yeteneklerini geliştirdiklerini düşünüyorum. Kupayı Kastamonu kazandı, tebrik ediyorum ama bence bugün kazanan hentbol oldu. Hentbol için çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.BAKAN KASAPOĞLU'NDAN TEBRİKÖte yandan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, hentbolda 2021-2022 sezonu Kadınlar Türkiye Kupası Dörtlü Final'de rakibini yenerek kupayı müzesine götüren Kastamonu Belediyespor'u yayımladığı mesajla tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi: "Ankara THF Spor Salonu'nda düzenlenen 2021-2022 Sezonu Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası Dörtlü Final'de rakibi Konyaaltı Belediyespor'u yenerek kupayı kazanan Kastamonu Belediyespor'u kutluyorum. Oyuncuları, teknik heyeti, yönetimi ve camiayı tebrik ediyorum. Konyaaltı Belediyespor'u da finaldeki mücadelesinden dolayı kutluyorum."

- Ankara
Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası'nda şampiyon Kastamonu Belediyesi GSK
Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası'nda şampiyon Kastamonu Belediyesi GSK
Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası'nda şampiyon Kastamonu Belediyesi GSK
Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası'nda şampiyon Kastamonu Belediyesi GSK
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Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası'nda şampiyon Kastamonu Belediyesi GSK - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası'nda şampiyon Kastamonu Belediyesi GSK - Son Dakika
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