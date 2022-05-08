Hentbol kadınlarda Türkiye Kupası'nı kazanan Kastamonu Belediyespor, kupasını aldı - Son Dakika
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Hentbol kadınlarda Türkiye Kupası'nı kazanan Kastamonu Belediyespor, kupasını aldı

08.05.2022 18:17

Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası finalinde Konyaaltı Belediyespor'u 34-30 yenerek şampiyon olan Kastamonu Belediyespor, kupasını aldı.

Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası finalinde Konyaaltı Belediyespor'u 34-30 yenerek şampiyon olan Kastamonu Belediyespor, kupasını aldı.

Ankara'da THF Spor Salonu'nda yapılan final maçının ardından kupa töreni düzenlendi.

İkinci olan Konyaaltı Belediyesporlu oyunculara madalyalarını Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) Başkan Vekili Kenan Gökmen ve THF Yönetim Kurulu Üyesi Şirin Mine Kılıç verdi.

Kastamonu Belediyespor'a ise madalya ve kupasını Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakçı, AK Parti Kastamonu Milletvekili Hakkı Köylü, THF Başkanı Uğur Kılıç takdim etti.

Madalya ve kupasını alan hentbolcular büyük sevinç yaşarken, daha sonra kupa ve madalyalar ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kastamonu Belediyespor'un kaptanı ve maça sorumlu olarak oyuncuları çıkaran Serpil İskenderoğlu, "Kupa finalleri her zaman zor olur, zor bir maça çıkacağımızı biliyorduk zaten. Ama sonu güzel oldu kupayı almak nasip oldu. Çok mutluyum arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Güzel maçtı, çok zordu çok stresliydi ama sonunda kazanmayı bildik." dedi.

Dün oynadıkları yarı final maçından sonra bütün ihtimalleri değerlendirdiklerini belirten İskenderoğlu, "Bugün de kim çıkarsa çıksın kendi oyunumuzu oynayıp kupaya ulaşmayı hedeflemiştik, hedefimize ulaştık. O yüzden çok mutluyum. İki takım da çok iyiydi, Konyaaltı da çok iyi mücadele etti. Küçük hatalar sonucu belirliyor, bugün az hata yaptık, biz galip ayrıldık." diye konuştu.

Konyaaltı Belediyespor Antrenörü Birol Uysal da maçı şöyle değerlendirdi:

"Kupayı daha önce antrenör olarak Antalya'ya götürmüştüm ama bu kez götüremedik. Konyaaltı Belediyesi olarak kupayı kazanmayı çok istiyorduk, ama final oynamak tabii bizim açımızdan çok önemli çünkü ikinci yılımız. Konyaaltı Belediyesi'nin kadın hentbolünde çok ciddi hedefleri var. Avrupa kupasında oynamayı hak ettik, bizim için bu bir gurur kaynağı, ülkemizi en üst düzeyde en iyi şekilde temsil edeceğiz. Kupa maçına gelince Kastamonu Belediyespor bizden daha iyi oynadı daha çok hak etti açıkçası, güzel bir ortamda güzel bir hentbol maçı oldu. Önemli olan hentbol oynamaktı, tebrik ediyoruz kendilerini."

THF Başkanı Uğur Kılıç, "Final maçının haricinde bütün maçlar çok keyifliydi. Sahada mücadele eden sporcuları, kutluyorum, dört çok keyifli maç oldu. Çok çekişmeli maçlar oldu. Kastamonu Belediyespor'u kutluyorum, bütün katılan takımları da kutluyorum. İnşallah hentbol gelişerek büyümeye devam edecek." dedi.

Kılıç, bu tarz organizasyonların kaybedeninin olmadığını belirterek, "Kazananın hentbol olduğuna inanıyorum. Marka değerimize değer katacak her organizasyonu destekleyeceğiz, her takıma eşit mesafede yakın olmaya devam edeceğiz. Hentbolun kazanması için mücadelemize devam ediyoruz." şeklinde konuştu.

Hentbol kadınlarda Türkiye Kupası'nı kazanan Kastamonu Belediyespor, kupasını aldı
Hentbol kadınlarda Türkiye Kupası'nı kazanan Kastamonu Belediyespor, kupasını aldı
Hentbol kadınlarda Türkiye Kupası'nı kazanan Kastamonu Belediyespor, kupasını aldı
Hentbol kadınlarda Türkiye Kupası'nı kazanan Kastamonu Belediyespor, kupasını aldı

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Kastamonu Belediyespor, Konyaaltı, Kastamonu, Hentbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Hentbol kadınlarda Türkiye Kupası'nı kazanan Kastamonu Belediyespor, kupasını aldı - Son Dakika


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