Hentbolda Erkekler Türkiye Kupası şampiyonu Beykoz Belediyesi - Son Dakika
Üye Girişi

Hentbolda Erkekler Türkiye Kupası şampiyonu Beykoz Belediyesi

30.05.2022 01:27
Hentbolda Erkekler Türkiye Kupası şampiyonu Beykoz Belediyesi

Sakarya'da düzenlenen 2021-2022 Hentbol Sezonu HDI Sigorta Erkekler Türkiye Kupası final maçında Spor Toto'yu 29-26'lık skorla yenen Beykoz Belediyesi şampiyon oldu.

Sakarya'da düzenlenen 2021-2022 Hentbol Sezonu HDI Sigorta Erkekler Türkiye Kupası final maçında Spor Toto'yu 29-26'lık skorla yenen Beykoz Belediyesi şampiyon oldu.

Serdivan Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk devresi 13-13 eşitlikle sonuçlanırken, maçın ikinci devresini 29-26 önde bitiren Beykoz Belediyesi, şampiyonluk kupasını kazandı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen törende Erkekler Türkiye Kupası şampiyonu Beykoz Belediyesi'ne kupa ve madalyaları Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Uğur Kılıç, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce ve Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın tarafından takdim edildi.

TÜRKİYE KUPASI'NDA BEŞİKTAŞ ÜÇÜNCÜ OLDUErkekler Türkiye Kupası Dörtlü Final'de oynanan maçta Eskişehir Ormanspor'u 36-28'lik skorla yenen Beşiktaş kupa üçüncüsü oldu. Serdivan Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk devresi 16-15 Eskişehir Ormanspor'un üstünlüğü ile kapanırken, Beşiktaş maçı 36-28 kazandı.

YORUMLAR
500
Bakan Kasapoğlu hentbolda Türkiye Kupası'nı kazanan Beykoz Belediyespor'u tebrik etti Bakan Kasapoğlu hentbolda Türkiye Kupası'nı kazanan Beykoz Belediyespor'u tebrik etti Hentbol: HDI Sigorta Erkekler Türkiye Kupası Dörtlü Finali Hentbol: HDI Sigorta Erkekler Türkiye Kupası Dörtlü Finali
Kaynak: DHA

Beykoz Belediyesi, Türkiye Kupası, Sakarya, Hentbol, Son Dakika

Son Dakika Spor Hentbolda Erkekler Türkiye Kupası şampiyonu Beykoz Belediyesi - Son Dakika


Son Dakika
21:10 Ve beklenen oldu: Vaka sayıları üç gün üst üste binin altına düştü, toplu taşımalardaki maske zorunluluğu kalktı
21:07 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması esnasında çocuklar sahneye fırlayıp selfie çektirmek istediler
21:06 İngiltere futbolunun efsane takımı Nottingham Forest 23 yıl sonra Premier Lig'e geri döndü
20:35 Anadolu Efes-Galatasaray Nef maçına giden Galatasaray Başkanı Burak Elmas salonu terk etti!
20:31 Mehmetçik'ten teröriste geçit yok! Barış Pınarı Ve Zeytin Dalı'da saldırıya hazırlanan 15 terörist etkisiz hale getirildi
20:03 Erdoğan'dan sınır ötesi operasyon açıklaması: Suriye'de teröristlerin kökünü kazıyana kadar devam edeceğiz
20:02 Erzurumspor'u eleyen İstanbulspor finale yükseldi! Süper Lig'e çıkmak için Bandırmaspor ile karşılaşacaklar
19:59 İstanbul'un fethinin 569. yıl dönümü kutlamalarına 560 bin kişi katıldı
19:28 Schumacher ölümden döndü! İkiye bölünen araçtan yürüyerek çıktı
18:55 Merih Demiral'dan Cristiano Ronaldo anısı: Ballon d'Or kazandığı ve ağladığı anların fotoğrafını çekmiştim, görünce şok oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.05.2022 01:44:38. #1.13#
SON DAKİKA: Hentbolda Erkekler Türkiye Kupası şampiyonu Beykoz Belediyesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement