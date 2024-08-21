Her geçen saniye abone yağıyor! Cristiano Ronaldo, kendi YouTube kanalını açtı

Spor

"Ayakkabı dağıtımı" iddiaları da beraberinde getirdi! Belediyeden açıklama var

Maymun çiçeği virüsünden hangi yaş grupları daha çok etkileniyor?

Kariyerini Suudi Arabistan Pro Ligi takımlarından Al Nassr'da sürdüren dünyaca ünlü Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo, yeşil sahaların dışında yeni bir sektöre giriş yaptı.

KENDİ KANALINI AÇTI

Sürpriz bir hamle yapan 39 yaşındaki yıldız isim, "UR Cristiano" adını verdiği kendi YouTube kanalını açtı.

SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Bu gelişmeyi "Bekleyiş sona erdi! Benim YouTube kanalım sonunda burada! Abone olun ve bu yeni yolculukta bana katılın" mesajını paylaşan Ronaldo, gönderisinin altına YouTube hesabının da linkini bıraktı.

ABONE SAYISINDA REKORA KOŞUYOR

Bu haberi duyan hayranları, kanala hücum ederek Cristiano Ronaldo'nun kısa sürede 1 milyonu aşan aboneye ulaşmasını sağladı. Her geçen saniye abonesi artan ve rekora koşan Ronaldo'nun "UR Cristiano" adını verdiği YouTube kanalında şu anda 11 video bulunuyor.