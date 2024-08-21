Her geçen saniye abone yağıyor! Cristiano Ronaldo, kendi YouTube kanalını açtı - Son Dakika
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Spor

Her geçen saniye abone yağıyor! Cristiano Ronaldo, kendi YouTube kanalını açtı

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Futbolculuk kariyerini Suudi Arabistan Pro Ligi takımlarından Al Nassr'da sürdüren Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, sürpriz bir girişimde bulunarak kendi YouTube kanalını açtı. 11 videonun bulunduğu kanalına "UR Cristiano" ismini veren 39 yaşındaki Ronaldo, her geçen saniye artan abone sayısında kısa sürede 1 milyonu aştı.

21.08.2024 17:20  Güncelleme: 17:35
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Kariyerini Suudi Arabistan Pro Ligi takımlarından Al Nassr'da sürdüren dünyaca ünlü Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo, yeşil sahaların dışında yeni bir sektöre giriş yaptı.

KENDİ KANALINI AÇTI

Sürpriz bir hamle yapan 39 yaşındaki yıldız isim, "UR Cristiano" adını verdiği kendi YouTube kanalını açtı.

Her geçen saniye abone yağıyor! Cristiano Ronaldo, kendi YouTube kanalını açtı

SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Bu gelişmeyi "Bekleyiş sona erdi! Benim YouTube kanalım sonunda burada! Abone olun ve bu yeni yolculukta bana katılın" mesajını paylaşan Ronaldo, gönderisinin altına YouTube hesabının da linkini bıraktı.

Her geçen saniye abone yağıyor! Cristiano Ronaldo, kendi YouTube kanalını açtı

ABONE SAYISINDA REKORA KOŞUYOR

Bu haberi duyan hayranları, kanala hücum ederek Cristiano Ronaldo'nun kısa sürede 1 milyonu aşan aboneye ulaşmasını sağladı. Her geçen saniye abonesi artan ve rekora koşan Ronaldo'nun "UR Cristiano" adını verdiği YouTube kanalında şu anda 11 video bulunuyor.

Her geçen saniye abone yağıyor! Cristiano Ronaldo, kendi YouTube kanalını açtı

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Son Dakika Spor Her geçen saniye abone yağıyor! Cristiano Ronaldo, kendi YouTube kanalını açtı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • ferhat eser: tesadüfen futbolcu olmuş boş topçu 12 134 Yanıtla
    Fayton Faytoncu: Sende tesadüfen insan ollmussun 8 1 Gøkhan Duman: gerçekten böyle düşünüyorsan acil psikayatri bölümüne başvurmalısın. 5 1 Kenan Dayan: yine sen yine boş cumleler.. elin kolundami yorulmuo mübarek 2 0
  • Kerem Kırmızı: Sizde raklamını yaptınız 29 9 Yanıtla
  • Özgür Çelik: ferhatcim doğruyu soyle küfr edilmesi hoşuna gidiyor mu:) 30 5 Yanıtla
  • Bayram Yavuz: Yakında BeINSports da Yorumculuğa başlar bizim CR7 10 12 Yanıtla
  • Ferhat boş eser: Neden neden??? 4 7 Yanıtla
  • Özcan Tekaltı: Para lazım çünkü emekli oldu 4 4 Yanıtla
  • İhsan Orhan: Ajlıh çoh kütü birşey anlıyormusun :))) 0 1 Yanıtla

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