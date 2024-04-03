Arda Güler, sosyal medyada kaslı haliyle gündem oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Arda Güler, sosyal medyada kaslı haliyle gündem oldu

Geniş Video İzle

Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler'in fiziksel gelişimi sosyal medyada viral oldu. Milli yıldızın antrenmandaki kaslı halini gören kullanıcılardan bazıları, Arda'nın paylaşımın altına "Ne yediriyorsunuz bu çocuğa?" şeklinde yorum yaptı.

03.04.2024 19:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sezon başında Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, bu kez futboluyla değil sosyal medya paylaşımıyla gündem oldu.

KAS YAPMAYA BAŞLADI

Arda Güler sezon başından beri beklediği forma şansını bir türlü alamadı. Oyunda olduğu kısa sürelerde harikalar yaratmasına rağmen Real Madrid'in patronu Ancelotti, Arda'ya yeterince süre tanımıyor. Başarılı oyuncu bu durumu çözebilmek için çareyi fiziksel gelişimde aradı.

"NE YEDİRİYORSUNUZ BU ÇOCUĞA ?"

Oynadığı futbolla ortalığı kasıp kavuran Arda, bu kez sosyal medyada "Tatil yok" notuyla yaptığı paylaşımla gündeme oturdu. Milli futbolcunun kaslı halini gören bazı sosyal medya kullanıcıları Arda'nın paylaşımının altına "Ne yediriyorsunuz bu çocuğa?" şeklinde yorum yaptı.

İşte Arda'nın gündem olan değişimi;

Her gören aynı yorumu yapıyor! Arda Güler'in son hali gündem oldu: Ne yediriyorsunuz bu çocuğa?
Her gören aynı yorumu yapıyor! Arda Güler'in son hali gündem oldu: Ne yediriyorsunuz bu çocuğa?
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Real Madrid, Fenerbahçe, Arda Güler, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Arda Güler, sosyal medyada kaslı haliyle gündem oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Ankara null: bu fizikle paf takimda belki oynar 6 22 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu: Süreyya hanımın muhteşem değişimi. 14 7 Yanıtla

20:53 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Van’daki mazbata kriziyle ilgili dikkat çeken çıkış Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Van'daki mazbata kriziyle ilgili dikkat çeken çıkış
20:16 Buğra Kavuncu, İYİ Parti Teşkilat Başkanlığı görevinden istifa etti Buğra Kavuncu, İYİ Parti Teşkilat Başkanlığı görevinden istifa etti
19:13 Van’da mazbata krizinin çözülmesine DEM Parti’den ilk yorum Van'da mazbata krizinin çözülmesine DEM Parti'den ilk yorum
18:47 YSK yapılan itirazı kabul etti Van’da mazbata DEM Parti’ye verilecek YSK yapılan itirazı kabul etti! Van'da mazbata DEM Parti'ye verilecek
18:38 Tiryakilere kötü haber Sigaraya 9 TL zam geldi Tiryakilere kötü haber! Sigaraya 9 TL zam geldi
19:39 Canlı anlatım Mücadelede peş peşe goller Canlı anlatım! Mücadelede peş peşe goller
19:26 Arda Güler, sosyal medyada kaslı haliyle gündem oldu Arda Güler, sosyal medyada kaslı haliyle gündem oldu
18:59 Fenerbahçe’ye müjde Yıldız futbolcuların cezası askıya alındı Fenerbahçe'ye müjde! Yıldız futbolcuların cezası askıya alındı
17:22 TFF’ye şart koştular Fenerbahçe’den Süper Kupa ve Türkiye Kupası kararı TFF'ye şart koştular! Fenerbahçe'den Süper Kupa ve Türkiye Kupası kararı
17:02 İYİ Partili Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Arapça tabelalı iş yerlerine denetim başlattı İYİ Partili Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Arapça tabelalı iş yerlerine denetim başlattı
16:08 Ekrem İmamoğlu mazbatasını aldı Ekrem İmamoğlu mazbatasını aldı
15:04 Trabzonspor’dan PDFK kararlarına sert tepki: Adaletiniz batsın, kalkın koltuklarınızdan istifa edin Trabzonspor'dan PDFK kararlarına sert tepki: Adaletiniz batsın, kalkın koltuklarınızdan istifa edin
14:26 Trabzonspor - Fenerbahçe maçının cezaları açıklandı Trabzonspor - Fenerbahçe maçının cezaları açıklandı
14:12 İstanbul Adliyesi karıştı Van’daki mazbata kararını protesto eden avukatlara polis müdahale etti İstanbul Adliyesi karıştı! Van'daki mazbata kararını protesto eden avukatlara polis müdahale etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.04.2024 21:01:26. #1.11#
SON DAKİKA: Arda Güler, sosyal medyada kaslı haliyle gündem oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement