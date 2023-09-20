Her şey şampiyonluk için! Ali Koç, Fenerbahçe maçları izlemeye gitmeyecek

Yıllardır şampiyonluk hasreti çeken Fenebrahçe'de başkan Ali Koç yeni bir totem uyguluyor. Koç'un şampiyonluk gelene kadar sarı-lacivertlilerin maçlarını statta izlemeyeceği belirtildi.
343 Digital'de konuşan gazeteci Devrim Zengi, "Ali Başkan totem yapıyor maçlara gelmiyor. Başkan maçlara büyük bir ihtimalle şampiyon olana kadar gelmeyecek öyle görünüyor." ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe son olarak 2013-2014 sezonunda Ersun Yanal döneminde Süper Lig'de şampiyon oldu. Sarı-lacivertlilerin o sezondan bu yana Süper Lig'de şampiyonluğu bulunmuyor.
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