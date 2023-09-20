Her şey şampiyonluk için! Ali Koç, Fenerbahçe maçları izlemeye gitmeyecek - Son Dakika

Her şey şampiyonluk için! Ali Koç, Fenerbahçe maçları izlemeye gitmeyecek

Son Güncelleme: 20.09.2023 10:32

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, şampiyon olmadan stadyumda sarı-lacivertlilerin hiçbir maçını izlememe kararı aldı.

Yıllardır şampiyonluk hasreti çeken Fenebrahçe'de başkan Ali Koç yeni bir totem uyguluyor. Koç'un şampiyonluk gelene kadar sarı-lacivertlilerin maçlarını statta izlemeyeceği belirtildi.

"ŞAMPİYON OLANA KADAR MAÇLARA GELMEYECEK"

343 Digital'de konuşan gazeteci Devrim Zengi, "Ali Başkan totem yapıyor maçlara gelmiyor. Başkan maçlara büyük bir ihtimalle şampiyon olana kadar gelmeyecek öyle görünüyor." ifadelerini kullandı.

2014'TEN BERİ ŞAMPİYONLUK YOK

Fenerbahçe son olarak 2013-2014 sezonunda Ersun Yanal döneminde Süper Lig'de şampiyon oldu. Sarı-lacivertlilerin o sezondan bu yana Süper Lig'de şampiyonluğu bulunmuyor.

Fenerbahçe, Ali Koç, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Her şey şampiyonluk için! Ali Koç, Fenerbahçe maçları izlemeye gitmeyecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Her şey şampiyonluk için! Ali Koç, Fenerbahçe maçları izlemeye gitmeyecek - Son Dakika
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