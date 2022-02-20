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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi - Son Dakika

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

20.02.2022 15:52
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Salon: AntakyaHakemler: Fatih Arslanoğlu, Abdullah İlik, Dorukhan KalyoncuHatayspor: Wiley 27, Büşra Akbaş 13, Büşra Akgün, Bahar Çağlar Ökten 2, Louka 8, Jones 26, Elif Emirtekin 4Çankaya Üniversitesi: Özge Kavurmacıoğlu 13, White 31, Dikaioulaku 4, Derin Yaya 10, Melike Tuğba Oral 2, Prince...

Salon: Antakya

Hakemler: Fatih Arslanoğlu, Abdullah İlik, Dorukhan Kalyoncu

Hatayspor: Wiley 27, Büşra Akbaş 13, Büşra Akgün, Bahar Çağlar Ökten 2, Louka 8, Jones 26, Elif Emirtekin 4

Çankaya Üniversitesi: Özge Kavurmacıoğlu 13, White 31, Dikaioulaku 4, Derin Yaya 10, Melike Tuğba Oral 2, Prince 18, İnci Güçlü 5

1. Periyot: 19-25

Devre: 43-45

3. Periyot: 68-59

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında Çankaya Üniversitesi, deplasmanda Hatayspor'u 83-80 yendi.

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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Özge Kavurmacıoğlu, Bahar Çağlar Ökten, Fatih Arslanoğlu, Büşra Akgün, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi - Son Dakika
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