Salon: Antakya
Hakemler: Fatih Arslanoğlu, Abdullah İlik, Dorukhan Kalyoncu
Hatayspor: Wiley 27, Büşra Akbaş 13, Büşra Akgün, Bahar Çağlar Ökten 2, Louka 8, Jones 26, Elif Emirtekin 4
Çankaya Üniversitesi: Özge Kavurmacıoğlu 13, White 31, Dikaioulaku 4, Derin Yaya 10, Melike Tuğba Oral 2, Prince 18, İnci Güçlü 5
1. Periyot: 19-25
Devre: 43-45
3. Periyot: 68-59
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında Çankaya Üniversitesi, deplasmanda Hatayspor'u 83-80 yendi.
Kaynak: AA
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