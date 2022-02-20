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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi - Son Dakika

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

20.02.2022 17:32
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Salon: Akatlar Spor ve Kültür KompleksiHakemler: Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Mehmet Onur Sönmez, Haldun ÇobanBeşiktaş HDI Sigorta: Özge Yavaş 10, Johnson 7, Simmons 17, McCall 15, Melek Uzunoğlu 2, Şelale Kepenç 2, Ceyda Necmiye Bekar, İrem Naz Topuz 8, Draşkiçeviç 3, Jakobsone 20, Elif Bayram...

Salon: Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi

Hakemler: Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Mehmet Onur Sönmez, Haldun Çoban

Beşiktaş HDI Sigorta: Özge Yavaş 10, Johnson 7, Simmons 17, McCall 15, Melek Uzunoğlu 2, Şelale Kepenç 2, Ceyda Necmiye Bekar, İrem Naz Topuz 8, Draşkiçeviç 3, Jakobsone 20, Elif Bayram 2, İlayda Güner

Elazığ İl Özel İdare: Şuğranur Hatice Sönmez 6, Cicic 10, Vintsilaiou 10, Modiri 21, Melike Yalçınkaya 6, Nisa Yalçın, Aysel Bakır, Nur Nihan Dabakoğlu 6

1. Periyot: 22-21

Devre: 43-32

3. Periyot: 61-49

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında Beşiktaş HDI Sigorta, sahasında Elazığ İl Özel İdare'yi 86-59 mağlup etti.

Bu sonuçla Beşiktaş, ligde 7. galibiyetini aldı. Elazığ İl Özel İdare ise 17. mağlubiyetini yaşadı.

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Basketbol Süper Ligi, Mehmet Onur, Sigorta, Bayram, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi - Son Dakika Spor


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