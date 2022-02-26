Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi - Son Dakika

Salon: Ankara
Hakemler: Aytuğ Ekti, Mustafa Candemir Tabak, Sibel Koç
Çankaya Üniversitesi: White 30, Dikaioulaku 14, Derin Yaya 4, Prince 18, İnci Güçlü 4, Özge Kavurmacıoğlu, Melike Tuğba Oral 10, Tuğçe Murat 4
Nesibe Aydın: Thomas 32, Snytsina 2, Meltem Yıldızhan, Harika Gözde Eldaş 7, Coates 17, Merve Uygül, Gülşah Duman Bıçakçı 18, Hülya Çoklar Asarcıklı, Nacickaite 10
1. Periyot: 20-17
Devre: 40- 41
3. Periyot: 59-55
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında Nesibe Aydın, Çankaya Üniversitesi'ni 86-84 yendi.
Kaynak: AA
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