Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi - Son Dakika
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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

26.02.2022 16:33
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Salon: Metro EnerjiHakemler: Özge Şentürk Bayraktar, Samet Biner, Yarkın KeskinFenerbahçe Safiport: Manolya Kurtulmuş 18, Williams 8, Tuğçe Canıtez 9, Iagupova 9, Hartley 19, Bazoukou 17, Çağla Karatekin, Banu Şimşek 1, Ayşe Yılmaz 3, Şerife Alperi Onar 12Elazığ İl Özel İdare: Cicic, Vintsilaiou...

Salon: Metro Enerji

Hakemler: Özge Şentürk Bayraktar, Samet Biner, Yarkın Keskin

Fenerbahçe Safiport: Manolya Kurtulmuş 18, Williams 8, Tuğçe Canıtez 9, Iagupova 9, Hartley 19, Bazoukou 17, Çağla Karatekin, Banu Şimşek 1, Ayşe Yılmaz 3, Şerife Alperi Onar 12

Elazığ İl Özel İdare: Cicic, Vintsilaiou 3, Nur Nihan Dabakoğlu 4, Melike Yalçınkaya 10, Modiri 13, Aysel Bakır, Şuğranur Hatice Sönmez 11, Esma Çelen Türk, Gülfer Tokatlı 1, Nisa Yalçın

1. Periyot: 24-9

Devre: 48-22

3. Periyot: 77-34

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında Fenerbahçe Safiport, sahasında Elazığ İl Özel İdare'yi 54 sayı farkla 96-42 yendi.

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Şerife Alperi Onar, Tuğçe Canıtez, Ayşe Yılmaz, Metro, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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