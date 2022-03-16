Salon: Metro Enerji
Hakemler: Kaan Büyükçil, Münevver Özemre, Tolga Akkuşoğlu
Fenerbahçe Safiport: Sabally 14, Bazoukou 15, Manolya Kurtulmuş 6, Olcay Çakır Turgut 6, Iagupova 17, Tuğçe Canıtez 16, Çağla Karatekin 3, Ayşe Yılmaz, Hartley 8, Şerife Alperi Onar 9
Bursa Büyükşehir Belediyespor: Gizem Mürüvet Uca 9, Merve Arı, Saranda Dacı 2, Macaulay 20, Doyle 19, İlemnur Akengin, Gonca Karataş 2, İrem Sözen 6, Sedanur Bayrak, Duygu Özen 4
1. Periyot: 24-12
Devre: 47-29
3. Periyot: 76-42
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında Fenerbahçe Safiport, Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 94-62 mağlup etti.
Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi - Son Dakika