Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi - Son Dakika

Salon: Ankara DSİ
Hakemler: Zafer Yılmaz, Sertan Kırklar, Hande Öztürk
BOTAŞ: Tilbe Şenyürek 15, Dubljevic 24, Ayşe Cora 10, Davis 13, Işıl Alben, Jurjane 8, Prezelj 5, Sehernaz Çidal 8, Ayşegül Günay Aladağ 2, Ceren Gökdemir, Hatice Pelin Gülçelik 3
UMF Yapı İzmit Belediyespor: Solopova 9, Fields 22, Mircheva 10, Higgins 15, İdil Türk 2, Gülse Uğur 7, Nuran Tutsak 2, Melisa Korkmaz 8
1. Periyot: 27-21
Devre: 46-39
3. Periyot: 71-57
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi 19. hafta erteleme maçında BOTAŞ, UMF Yapı İzmit Belediyespor'u 88-75 mağlup etti.
Kaynak: AA
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