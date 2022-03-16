Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi - Son Dakika
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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

16.03.2022 19:16
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Salon: Ankara DSİHakemler: Zafer Yılmaz, Sertan Kırklar, Hande ÖztürkBOTAŞ: Tilbe Şenyürek 15, Dubljevic 24, Ayşe Cora 10, Davis 13, Işıl Alben, Jurjane 8, Prezelj 5, Sehernaz Çidal 8, Ayşegül Günay Aladağ 2, Ceren Gökdemir, Hatice Pelin Gülçelik 3UMF Yapı İzmit Belediyespor: Solopova 9, Fields...

Salon: Ankara DSİ

Hakemler: Zafer Yılmaz, Sertan Kırklar, Hande Öztürk

BOTAŞ: Tilbe Şenyürek 15, Dubljevic 24, Ayşe Cora 10, Davis 13, Işıl Alben, Jurjane 8, Prezelj 5, Sehernaz Çidal 8, Ayşegül Günay Aladağ 2, Ceren Gökdemir, Hatice Pelin Gülçelik 3

UMF Yapı İzmit Belediyespor: Solopova 9, Fields 22, Mircheva 10, Higgins 15, İdil Türk 2, Gülse Uğur 7, Nuran Tutsak 2, Melisa Korkmaz 8

1. Periyot: 27-21

Devre: 46-39

3. Periyot: 71-57

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi 19. hafta erteleme maçında BOTAŞ, UMF Yapı İzmit Belediyespor'u 88-75 mağlup etti.

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Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Zafer Yılmaz, Kocaeli, Ankara, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi - Son Dakika


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