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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

29.03.2022 20:56
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Salon: Akatlar Spor ve Kültür KompleksiHakemler: Kaan Büyükçil, Kerem Yılmaz, Hande ÖztürkBeşiktaş HDI Sigorta: Simmons 8, Özge Yavaş 11, Melek Uzunoğlu 12, Mc Call 22, İlayda Güner 4, Jakobsone 5, Şelale Kepenç, İrem Naz Topuz 3, Elif BayramGalatasaray: Davis 25, Merve Aydın 10, Gizem...

Salon: Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi

Hakemler: Kaan Büyükçil, Kerem Yılmaz, Hande Öztürk

Beşiktaş HDI Sigorta: Simmons 8, Özge Yavaş 11, Melek Uzunoğlu 12, Mc Call 22, İlayda Güner 4, Jakobsone 5, Şelale Kepenç, İrem Naz Topuz 3, Elif Bayram

Galatasaray: Davis 25, Merve Aydın 10, Gizem Yavuz, Krajsnik 17, Evans 3, Melis Gülcan 10, Gizem Başaran Turan 7, Eda Şahin, Sude Yılmaz, Mısra Albayrak, Miray Balotu

1. Periyot: 22-22

Devre: 34-36

3. Periyot: 51-59

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasında Galatasaray, Beşiktaş HDI Sigorta'yı 72-65 yendi.

Çekişmeli geçen maçta Beşiktaş HDI Sigorta Mc Call'le, Galatasaray ise Davis ile sayılar buldu ve ilk periyot 22-22 beraberlikle geçildi.

Maçın ikinci çeyreğinde Krajsnik ile etkili olan Galatasaray, soyunma odasına 36-34 önde gitti.

Konuk ekip, Melis ve Davis'in basketleriyle 3. periyot sonunda 8 sayılık üstünlük yakaladı: 51-59.

Son periyotta da kontrolü elinde tutan Galatasaray karşılaşmayı 72-65 kazandı.

Maçın 39. dakikasında Beşiktaş HDI Sigorta'da Ilze Jakobsone sakatlandı ve sedyeyle saha kenarına alındı.

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

YORUMLAR
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Kaan Büyükçil, Kerem Yılmaz, Sigorta, Bayram, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi - Son Dakika


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