Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi - Son Dakika
Üye Girişi

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

30.03.2022 19:01
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Salon: Ankara DSİHakemler: Mehmet Keseratar, Abdullah İlik, Serdar SaraçBOTAŞ: Dubljevic 13, Ayşe Cora 17, Sehernaz Çidal 9, Jurjane 4, Davis 10, Ceren Gökdemir 2, Ayşegül Günay Aladağ 5, Hatice Pelin Gülçelik 18, Prezelj 2, Işıl Alben 2, Tilbe Şenyürek 10, Işılay Eğin 6Bursa...

Salon: Ankara DSİ

Hakemler: Mehmet Keseratar, Abdullah İlik, Serdar Saraç

BOTAŞ: Dubljevic 13, Ayşe Cora 17, Sehernaz Çidal 9, Jurjane 4, Davis 10, Ceren Gökdemir 2, Ayşegül Günay Aladağ 5, Hatice Pelin Gülçelik 18, Prezelj 2, Işıl Alben 2, Tilbe Şenyürek 10, Işılay Eğin 6

Bursa Büyükşehir Belediyespor: Gizem Mürüvet Uca 1, Merve Arı 4, Ferda Yıldız 12, Macaulay 21, Doyle 10, İlemnur Akengin, Duygu Özen 2, Gonca Karataş 8, İrem Sözen 2, Sudenur Bayrak, Tuğçe Turus

1. Periyot: 28-17

Devre: 46-27

3. Periyot: 76-43

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasında BOTAŞ, sahasında Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 98-60 yendi.

YORUMLAR
500
Ankara İl Sağlık Müdürü Akelma: 'En son yaşadığımız pikin şuan iniş evresindeyiz' Ankara İl Sağlık Müdürü Akelma: 'En son yaşadığımız pikin şuan iniş evresindeyiz' Son dakika haberi: Çubuk'ta şehit yakınlarından Belediye Başkanı Demirbaş'a ziyaret Son dakika haberi: Çubuk'ta şehit yakınlarından Belediye Başkanı Demirbaş'a ziyaret

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Mehmet Keseratar, Ayşe Cora, Ankara, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi - Son Dakika


Son Dakika
19:13 El Salvador Cumhurbaşkanı fotoğraf paylaşıp ülkesindeki mafyayı tehdit etti: Öldürmeyi bırakın yoksa bedelini onlar öder
18:56 Yaşanan dehşeti bu sözlerle anlattı: Ukrayna'da kadınlara, çocuklarının gözleri önünde tecavüz ettiler
18:46 Ukrayna, ilk kez Moskova'nın bazı şartlarını kabul etti! Önemli maddeler yer aldı
18:17 Olayın aydınlatılması için özel ekip kurulmuştu! 6 polis memuru tutuklandı
17:57 Hindistan'da ikiz bebek bekleyen çift doğumhane kapısında şaşkınlık geçirdi! Bebekleri çift başlı doğdu
17:53 Abramoviç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 2 konuda teşekkür etti
17:37 Ortalıkta görünmeyen Sedat Peker'den haber var! Eşi, sosyal medya hesabından 50 saniyelik video paylaştı
17:18 Şarkıcı Katy Perry'nin sahnede pantolonu patladı, ilk çözümü seyirciyi güldürdü
17:07 Standart altının kilogramı 907 bin liraya yükseldi
16:38 Mesut Özil kadroya geri döndü!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2022 19:22:58. #1.12#
SON DAKİKA: Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement