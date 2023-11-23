Herkes 7.5 milyon dolarını kaptıran Arda Turan\'ın 2015\'teki ekonomi yorumunu konuşuyor

Yüksek kar getirili özel ve güvenilir fon vaadiyle aralarında Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu gibi isimlerin de bulunduğu pek çok kişiyi yaklaşık 25 milyon dolar dolandırdığı iddia edilen banka şube müdürü Seçil Erzan hakim karşısına çıktı. Arda Turan'ın fona 7.5 milyon dolar kaptırdığı belli olurken, eski futbolcunun 2015 yılında ekonomi üzerine yorumları gündem oldu.

"TÜRK EKONOMİSİ ÇOK İYİ, FAİZLER DÜŞMELİ"

Arda Turan, 2015 yılında Hürriyet'e verdiği röportajda, "Türk ekonomisi çok iyi. Dolarda biraz dalgalanma var. Faizlerin düşmesi gerektiğini düşünüyorum. Yatırımcının ve girişimcinin işleri iyi gidiyor. İyi gitsin ki esnafta iş yapmaya devam edebilsin. Zaman zaman Türkiye'nin önde gelen işadamları ile buluşuyorum. Ali Ağabey (Pegasus Havayolları Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı) ve Ferit Ağabey (Doğuş Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk) bunların başında geliyor. Onlarla zaman zaman abi kardeş gibi konuşuyoruz. Onlar da bana sahip çıkıyorlar ve destek oluyorlar." ifadelerini kullanmıştı.

ERZAN İLE YAPTIĞI GÖRÜŞMEYİ KAYDA ALDI

Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan ile Seçil Erzan arasında geçen konuşma kaydı, dava dosyasına girdi. 12 sayfalık tutanağa göre Turan, Erzan ile yaptığı görüşmeyi video kaydına aldı ve bu hamle, soruşturma dosyasına sunuldu.

"KARIMA ŞİMDİ NE DİYECEĞİM SEÇİL?"

Arda Turan, Erzan'a, "Ben sana dünya para getirdim. Seçil bütün servetim sendeydi ya. Ben ne yapacağım, karıma şimdi ne diyeceğim Seçil ya?" diyerek tepki gösterdi.

"EMRE BELÖZOĞLU'NUN 1 LİRA PARASI KALMAMIŞ"

Arda Turan ile birlikte dolandırılan Emre Belözoğlu'nun ise 4.2 milyon dolarlık parayı kaptırdığı belirtildi. Arda Turan ise bu durumu işaret ederek Seçil Erzan'a, "Emre abi ne zorluklarla verdi. Adamın 1 lira parası kalmamış. Koskoca Emre Belözoğlu'nun ya… Adam 4.2 milyon dolar veriyor. Adam maaşını bağışlamış depremzedelere. Ya senden para istedim Seçil ya. Bana bi 100.000 euro ver de bağış yapayım diye. Millet 500 bin TL bağış yaptık diye dalga geçiyor. Sana yalvardım para ver insanlar zor durumda diye deprem bölgesine yardım yapalım diye" dedi.

Fona kim ne kadar kaptırdı: