Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 31 haftasında Kadıköy'de Adana Demirspor ile kozlarını paylaştı.
Mücadelenin 70. dakikasında Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Dusan Tadic çok uzaklardan boş kaleye inanılmaz bir gol atarak skoru 3-1'e getirdi.
İşte o gol;
Son Dakika › Spor › Herkes ağzı açık izledi! Dusan Tadic'ten inanılmaz gol - Son Dakika
Türkiye Futbol Şampiyonası'na katılan Talasgücü Belediyespor, Yarı final maçında Denizli Bereketlispor'u 3-1 mağlup ederek adını finale yazdırdı.
Fenerbahçe, Galatasaray ile oynayacakları Süper Kupa finaline yabancı hakem atanmaz ve müsabaka tarihi ertelenmezse maça U19 takımıyla çıkacağını açıkladı. Sarı-lacivertliler, ayrıca 2 sene de Türkiye Kupası'na katılmayacaklarını duyurdu.
Lidya Garden City Turgutlu Belediyesi Kadın Basketbol Takımı, Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde sezonu yedincilikle kapatırken, Play-off karşılaşmalarında da çeyrek final maçlarında mücadele etti.
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