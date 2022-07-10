Herkes Arda Güler'in golünü konuşuyor! Ali Koç ve Acun Ilıcalı'nın ekrana yansıyan yüz ifadesi olay oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Herkes Arda Güler'in golünü konuşuyor! Ali Koç ve Acun Ilıcalı'nın ekrana yansıyan yüz ifadesi olay oldu

10.07.2022 22:46

Fenerbahçe, hazırlık maçında Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City'i 2-0 mağlup etti. Mücadelenin 87. dakikasında sahneye çıkan Arda Güler, frikikten attığı enfes golle takımını öne geçiren isim oldu. 17 yaşındaki futbolcunun gol attığı anlarda Ali Koç ve Acun Ilıcalı birlikte ekrana yansırken, ikilinin Arda Güler'in gol sevincini izlediği sıradaki mutlu halleri dikkat çekti.

Fenerbahçe ile Hull City hazırlık maçında Sakarya Atatürk Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi sarı-lacivertliler 2-0 kazanırken, Arda Güler'in attığı gol sosyal medyayı salladı.

Görüntü: TV8

ARDA GÜLER KALECİYİ ÇARESİZ BIRAKTI

Golsüz berabere devam eden maçta Fenerbahçeli Arda Güler, 87. dakikada sahneye çıktı. 17 yaşındaki futbolcu kullandığı frikikte topu kalecinin çaresiz bakışları altında fileleri gönderdi. Gol sonrası sarı-lacivertliler büyük bir sevinç yaşarken, tribünde ekrana yansıyan Ali Koç ve Acun Ilıcalı'nın Arda Güler'in gol sevincini izlerken ki mutlu halleri dikkat çekti.

Görüntü: TV8
YORUMLAR
500
Arda Güler, Hull City'nin fişini çekti! Fenerbahçe, Sakarya'da sonradan açıldı Arda Güler, Hull City'nin fişini çekti! Fenerbahçe, Sakarya'da sonradan açıldı SPOR Acun Ilıcalı Hayalim, takım olarak Türkiye'nin yurt dışındaki temsilcisi olmak - 2 SPOR Acun Ilıcalı Hayalim, takım olarak Türkiye'nin yurt dışındaki temsilcisi olmak - 2

Acun Ilıcalı, Fenerbahçe, Arda Güler, Ali Koç, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Herkes Arda Güler'in golünü konuşuyor! Ali Koç ve Acun Ilıcalı'nın ekrana yansıyan yüz ifadesi olay oldu - Son Dakika


Son Dakika
21:04 Soylu'nun "Suriyeli bebek" sözlerine tepki gösteren Kılıçdaroğlu, Özdağ'a da göndermede bulundu: Suriyeliler dönmeli ama ucuz ırkçı tavırla değil
20:53 Arsenal, Chelsea'nin ön liberosu N'Golo Kante için adım atıyor! "O bizim Mo Salah'ımız, Van Dijk'imiz, De Bruyne'imiz"
20:20 Kadınlara yönelik skandal sözleriyle tepki çeken Tanju Özcan, cumhurbaşkanı adayını açıkladı: Şapkasını koysa cumhurbaşkanı seçilecek
19:39 Çamaşır suyunu içen 1 buçuk yaşındaki bebek hastaneye kaldırıldı! Olayla ilgili soruşturma başlatıldı
19:27 Novak Djokovic Wimbledon'da üst üste 4. kez şampiyon oldu
19:19 Batman'da 7 aile arasında çıkan ve 54 kişinin yaralandığı kavganın sebebi koyun sürüsünün bahçeye girmesi
19:06 Cenazeye katılmak için yola çıkan ailenin bulunduğu otomobil, oto kurtarıcıdan düşen araca çarptı: 1 ölü, 4 yaralı
19:01 2 futbolcu Galatasaray'dan Sivasspor'a gidebilir! Kaderleri Okan Buruk'un iki dudağının arasında...
18:49 Akıncı'dan bayram hediyesi! Kandil'de tespit edilen 2 PKK'lı terörist bombalandı
17:28 Transfer yasağı nedeniyle zor durumda olan Altay'ın jübile yapan eski golcüsü Murat Uluç futbola geri dönüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.07.2022 23:35:04. #1.11#
SON DAKİKA: Herkes Arda Güler'in golünü konuşuyor! Ali Koç ve Acun Ilıcalı'nın ekrana yansıyan yüz ifadesi olay oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement