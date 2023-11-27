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Herkes aynı soruyu soruyor! Bu kadar parayı nasıl taşıdın Arda? - Son Dakika

Herkes aynı soruyu soruyor! Bu kadar parayı nasıl taşıdın Arda?

Arda Turan'ın "Seçil Erzan'a 13 milyon 900 bin doları elden verdim" ifadesi, paranın nasıl ve neyle taşınacağı sorusunu gündeme getirdi. Bir sosyal medya kullanıcısı, yapay zekaya 12 metrekarelik bir odada 13 milyon dolar resmettirdi.

Herkes aynı soruyu soruyor! Bu kadar parayı nasıl taşıdın Arda?
27.11.2023 - 17:44,  Güncelleme: 17:49
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Arda Turan'ın, "Seçil Erzan'a 13 milyon 900 bin doları elden verdim" ifadesi sosyal medyada akıllara bu paranın nasıl ve neyle taşınacağını getirdi.

YAPAY ZEKA 13 MİLYON DOLARI RESMETTİ

Bir sosyal medya kullanıcısı, yapay zekaya 12 metrekarelik bir odada, 13 milyon dolar resmettirdi. Arda Turan'ın Seçil Erzan'a elden 13 milyon 900 bin doları elden verdiğini açıklaması gündem olurken, yapay zeka söz konusu parayı odada resmetti.

GÜNDEM OLDU

Arda Turan'ın Seçil Erzan'a elden 13 milyon 900 bin doları verdiğini açıklamıştı. O açıklama gündem olurken, paranın taşınma şeklini anlamak için yapılan bir sanat projesi, 12 metrekarelik bir odada 13 milyon doların nasıl resmedilebileceğini gösterdi. Yapay zekanın oluşturduğu resim sosyal medyada gündem oldu.

Herkes aynı soruyu soruyor! Bu kadar parayı nasıl taşıdın Arda?
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Arda Turan, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Herkes aynı soruyu soruyor! Bu kadar parayı nasıl taşıdın Arda? - Son Dakika


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SON DAKİKA: Herkes aynı soruyu soruyor! Bu kadar parayı nasıl taşıdın Arda? - Son Dakika
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