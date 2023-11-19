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Herkes aynı yorumu yapıyor! Ferdi Kadıoğlu'nun maç sonu röportajına beğeni yağdı - Son Dakika

Herkes aynı yorumu yapıyor! Ferdi Kadıoğlu'nun maç sonu röportajına beğeni yağdı

Hazırlık maçında Almanya'yı 3-2 yenen A Milli Futbol Takımı'nda Ferdi Kadıoğlu, maçı değerlendirdi. Röportaja Türkçe başlayan Kadıoğlu, "Bugün ilk golü attım, çok mutluyum. Daha çok çalışacağız, çok mutluyuz. Türkiye asla pes etmez, bunu herkesin bilmesi gerekiyor" dedi. Yıldız futbolcunun o anlarıbüyük ilgi gördü.

Herkes aynı yorumu yapıyor! Ferdi Kadıoğlu\'nun maç sonu röportajına beğeni yağdı
19.11.2023 10:42  - Güncelleme: 10:48

EURO 2024 Elemeleri'ndeki Galler maçı öncesi Almanya'yı hazırlık maçında 3-2 mağlup eden A Milli Futbol Takımı'nda Ferdi Kadıoğlu, mücadeleyi yorumladı.

TÜRKÇE KONUŞUNCA HEYECANLANDI

Yıldız futbolcu sözlerine Türkçe başlayıp, "Bugün ilk golü attım, çok mutluyum. Daha çok çalışacağız, çok mutluyuz." derken daha sonra heyecanlandığını belirtip röportaja İngilizce devam etti.

"TÜRKİYE ASLA PES ETMEZ"

Maçta gol de atarak galibiyetin mimarlarından olan Ferdi, "Çok mutluyuz. Türk taraftarları gururlandırdığımızı düşünüyorum. Grupta da birinci olmak istiyoruz. 3 gün sonra çok önemli bir maçımız var. Hemen ona hazırlanacağız. O pozisyonda, 1-0 gerideydik, 1-1'i getirdik. Türkiye asla pes etmez, bunu herkesin bilmesi gerekiyor. O pozisyonu gördüğümde koşu yaptım, iyi kontrol yaptığımda mükemmel bir şekilde önüme düştü ve golü attım. Maçtan önce konuştuğumuz planları sahada uyguladık. Nasıl hazırlandıysak, onlar da o şekilde karşımıza çıktı. Maçta stratejinin de çok iyi olduğunu söyleyebilirim. Gol attığım için de mutluyum. Biz ne kadar gitmek istiyorsak gitmek istiyoruz. Kendimize hedefler koyuyoruz. Sıkı çalışarak hedeflerimize ulaşmaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe, Almanya, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Herkes aynı yorumu yapıyor! Ferdi Kadıoğlu'nun maç sonu röportajına beğeni yağdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Herkes aynı yorumu yapıyor! Ferdi Kadıoğlu'nun maç sonu röportajına beğeni yağdı - Son Dakika
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