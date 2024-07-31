Herkes bu açıklamaları konuşuyor! Fenerbahçe'ye elenen Lugano teknik direktörü Mattia Croci-Torti, Beşiktaş'ı yerden yere vurdu - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Herkes bu açıklamaları konuşuyor! Fenerbahçe'ye elenen Lugano teknik direktörü Mattia Croci-Torti, Beşiktaş'ı yerden yere vurdu

Geniş Video İzle

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda oynadığı 2 maçta da Fenerbahçe'ye yenilerek elenen İsviçre temsilcisi Lugano'da teknik direktör Mattia Croci-Torti, rövanş karşılaşmasının ardından çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Mourinho'nun kendilerini övmesinden gurur duyduğunu söyleyen İsviçreli teknik adam, "Fenerbahçe, Beşiktaş'a göre daha kaliteli bir takım. Bizim maçta yönetim ıslıklanmıştı, bizim için avantajdı. Fenerbahçe benim için hocasıyla, seyircisiyle daha kaliteli bir takım" dedi.

31.07.2024 09:17  Güncelleme: 09:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanşında deplasmanda Fenerbahçe'ye 2-1 yenilen ve elenen Lugano'nun teknik direktörü Mattia Croci-Torti, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Croci-Torti, sar-lacivertlileri değil, Beşiktaşlıları küplere bindirecek sözler sarf etti.

"KENDİ ADIMA ÇOK ÜZGÜNÜM"

Kazanmaya geldiklerini dile getiren Mattia Croci-Torti, "Biz maça iyi hazırlandık. Buraya kazanmaya geldik. Mourinho'nun bizi tebrik etmesinin bize faydası yok. Fenerbahçe bizden kaliteli bir takımdı. Ben kendi takımımla gurur duyuyorum. Karakterli bir takımım var. İkinci yarıda bizi zorladılar. Dzeko, Inter'de ve Manchester City'de oynamış çok kaliteli bir oyuncu. İlk maçta da gollerini attı, bugün de kalitesini gösterdi. Kendi adıma üzgünüm çünkü buradan daha fazla bir şeyler çıkarabilirdik. Beraberlikten sonra reaksiyon gösteremedik ama takımımla gurur duyuyorum. Fenerbahçe'yi 2 maçta da zorladığımızı düşünüyorum ama üzgünüm" değerlendirmesinde bulundu.

"FENERBAHÇE'NİN GERİ ÇEKİLMESİNE BİZ DE ŞAŞIRDIK"

Fenerbahçe'yi daha iyi beklediklerini de anlatan Croci-Torti, "Biz 1. dakikadan itibaren oyunu ele aldık. Fenerbahçe çok geri çekildi, ona biz de şaşırdık. Biz ilk dakikadan itibaren kendi oyunumuzu oynadık ama Fenerbahçe'yi daha güçlü olarak görüyoruz çünkü tüm oyuncuları fit değil. Avrupa Şampiyonası'ndan yeni dönen oyuncular oldu, yeni transferleri hazır değildi. Bazı oyuncular fit olunca Fenerbahçe çok daha iyi bir takım olacak" dedi.

"MOURİNHO'NUN SÖZLERİ GURUR VERİCİ"

Mourinho'nun kendilerini övmesinden gurur duyduğunu anlatan Lugano teknik direktörü, "Takımla gurur duyuyorum. 2 maçta da Fenerbahçe'yi biraz heyecanlandırdık. Maalesef 2 maçta da yenildik ama zorladığımız için gurur duyuyorum. Mourinho gibi bir hocaya karşı oynamak ve ondan güzel sözler duymak benim için gurur verici" şeklinde görüş belirtti.

"FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ'TAN DAHA İYİ"

İsviçreli çalıştırıcı, geçen sezon Beşiktaş ile yaptıkları karşılaşmanın hatırlatılması üzerine "Fenerbahçe, Beşiktaş'a göre daha kaliteli bir takım. Beşiktaş geçen sene zorluk çekiyordu. Bizim maçta yönetim ıslıklanmıştı, bizim için bir avantajdı. Fenerbahçe benim için hocasıyla, seyircisi önünde daha kaliteli bir takımdı" yanıtını verdi.

BEŞİKTAŞ VE LUGANO MAÇLARI

Beşiktaş, geçtiğimiz sezon UEFA Konferans Ligi gruplarında Lugano ile eşleşmişti. D Grubu 4 puanla 3. sırada tamamlayan ve Avrupa defterini kapatan siyah-beyazlılar, sahasında İsviçre temsilcisine 3-2 yenilirken deplasmanda rakibini 2-0 mağlup etmişti. Mattia Croci-Torti'nin takımı 4 puanla grubu son sırada tamamlamıştı.

Herkes bu açıklamaları konuşuyor! Fenerbahçe\'ye elenen Lugano teknik direktörü Mattia Croci-Torti, Beşiktaş\'ı yerden yere vurdu

UEFA Şampiyonlar Ligi, Fenerbahçe, Konferans, Beşiktaş, İsviçre, Lugano, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Herkes bu açıklamaları konuşuyor! Fenerbahçe'ye elenen Lugano teknik direktörü Mattia Croci-Torti, Beşiktaş'ı yerden yere vurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (15)

  • ferhat eser: her önüne geleni teknik direktör yaparlarsa olacağı bu Beşiktaş tarihinin en kötü yönetimine denk geldin en kötü kadrosuna denk geldin çok istiyorsan bugünden gel bak bakalım luganoya napiyoruz 24 38 Yanıtla
    ferhat eser: Çakar geçeriz biz Beşiktaşız 11 25 Handem: Hiç birşey yapamazsın şimdiki yönetim çok mu iyi 25 8 Handem: he Hee GS maçında göreceğiz bjk yi 14 9 ferhat eser: süper kupa Beşiktaşın şampiyonluk Beşiktaşın bu sene gese ilk 5 e giremez çok zor 5 8 ferhat eser: memet gitti gese bitti artık 5 3
  • Semih Öz: haber başlığına bak. yerden yere vurdu ?? bu başlıkları neden 5 yaşındaki çocuk abartısıyla atıyorsunuz. bunu son 1 senedir hep yapıyorsunuz. okunsun diye bu kadar takla atmayın. zaten uygulamayı indiren kişiler haberleri okumak için indiriyor. 39 4 Yanıtla
  • Kubilay muğlalı: Fenere yenilip BEŞİKTAŞI diline dolaması da ilginç olmuş.işine bak ve işini yap be adam,boyundan büyük takımlarla uğraşma 20 2 Yanıtla
  • Mustafa POLAT: Adamın esas dediğini haberin sonunda yazmışsınız ancak başlık bambaşka. “Geçen sene yönetimi kötüydü zor günler geçiriyordu yönetim ıslıklanmıştı” demiş. Yerden yere mi vurmuş doğruları söylemiş. Geçen sene Beşiktaş hem takım olarak hem yönetim olarak kötüydü. 4 0 Yanıtla
  • Eliah Jeret: hahaha memiktasa herkes sallıyor 1 1 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız

08:14 Usta oyuncu Genco Erkal yaşamını yitirdi Usta oyuncu Genco Erkal yaşamını yitirdi
08:11 Haniye’nin öldürülmesinin ardından Türkiye’den ilk açıklama: Bu alçak suikastı lanetliyoruz Haniye'nin öldürülmesinin ardından Türkiye'den ilk açıklama: Bu alçak suikastı lanetliyoruz
07:43 Haniye suikastının ardından İsrailli Bakandan skandal yorum Haniye suikastının ardından İsrailli Bakandan skandal yorum
07:21 Hamas: İsmail Haniye’nin suikastı korkakça bir eylem, cezasız kalmayacak Hamas: İsmail Haniye'nin suikastı korkakça bir eylem, cezasız kalmayacak
06:47 Hamas lideri İsmail Haniye, Tahran’da öldürüldü Hamas lideri İsmail Haniye, Tahran'da öldürüldü
10:00 Szymanski’nin 903’teki golü her şeyi değiştirdi İşte güncellenen ülke puanı sıralaması Szymanski'nin 90+3'teki golü her şeyi değiştirdi! İşte güncellenen ülke puanı sıralaması
09:48 Kurumlar arasında kriz Valilik sildirdi, belediye yeniden yazdı Kurumlar arasında kriz! Valilik sildirdi, belediye yeniden yazdı
09:43 Süleyman Soylu’dan Haniye’nin öldürülmesine ilişkin dikkat çeken paylaşım Süleyman Soylu'dan Haniye'nin öldürülmesine ilişkin dikkat çeken paylaşım
09:17 Herkes bu açıklamaları konuşuyor Fenerbahçe’ye elenen Lugano teknik direktörü Mattia Croci-Torti, Beşiktaş’ı yerden yere vurdu Herkes bu açıklamaları konuşuyor! Fenerbahçe'ye elenen Lugano teknik direktörü Mattia Croci-Torti, Beşiktaş'ı yerden yere vurdu
08:43 Suikasta kurban giden İsmail Haniye’nin son görüntüleri ortaya çıktı Suikasta kurban giden İsmail Haniye'nin son görüntüleri ortaya çıktı
08:41 Hayatını kaybeden Genco Erkal’ın 5 saat önce yaptığı son paylaşım dikkat çekti Adeta veda etmiş Hayatını kaybeden Genco Erkal'ın 5 saat önce yaptığı son paylaşım dikkat çekti! Adeta veda etmiş
07:52 Tolga Sarıtaş, Teşkilat dizisinin kadrosuna dahil oluyor Tolga Sarıtaş, Teşkilat dizisinin kadrosuna dahil oluyor
07:51 Tahran’da öldürülen İsmail Haniye kimdir Tahran'da öldürülen İsmail Haniye kimdir?
01:18 Hatay’da kanlı gece Husumetlilerini katledip bir kurşun da kafasına sıktı Hatay'da kanlı gece! Husumetlilerini katledip bir kurşun da kafasına sıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.07.2024 10:35:59. #1.11#
SON DAKİKA: Herkes bu açıklamaları konuşuyor! Fenerbahçe'ye elenen Lugano teknik direktörü Mattia Croci-Torti, Beşiktaş'ı yerden yere vurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement