Herkes bu fotoğrafı konuşuyor! Bizim Çocuklar "Bayrak asan dayı" ile buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Herkes bu fotoğrafı konuşuyor! Bizim Çocuklar "Bayrak asan dayı" ile buluştu

Herkes bu fotoğrafı konuşuyor! Bizim Çocuklar "Bayrak asan dayı" ile buluştu

Balkon demirine bayrak asmasıyla meşhur olan ve "Bayrak asan dayı" olarak bilinen Salih Tahtalıoğlu, EURO 2024'te son 16'ya kalan A Milli Takımımızın futbolcuları Mert Günok, İrfan Can Kahveci, Barış Alper Yılmaz ve Uğurcan Çakır ile bir araya geldi. Milli futbolcuların Tahtalıoğlu ile çektirdiği fotoğraf sosyal medyada viral olurken, "Bayrak asan dayı"nın efsane fotoğraftaki tişörtü giymesi dikkat çekti.

28.06.2024 17:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda grubunu ikinci tamamlayarak son 16'ya kalan A Milli Takım oyuncularının sürpriz bir konuğu vardı. Futbolcular Mert Günok, İrfan Can Kahveci, Barış Alper Yılmaz ile Uğurcan Çakır, efsane fotoğrafı ve "Bayrak asan dayı" lakabıyla bir döneme damgasını vuran Salih Tahtalıoğlu ile bir araya geldi.

Herkes bu fotoğrafı konuşuyor! Bizim Çocuklar, 'Bayrak asan dayı' ile buluştu

BİRLİKTE VERDİKLERİ FOTOĞRAF VİRAL OLDU

Sürpriz buluşmada keyifli dakikalar ve esprili sohbet yaşanırken sonrasında Milli Takım futbolcuları, fenomen isimle fotoğraf çektirdi. Paylaşılan bu fotoğraf sosyal medyada viral olurken, binlerce beğeni ve yorum aldı.

Herkes bu fotoğrafı konuşuyor! Bizim Çocuklar, 'Bayrak asan dayı' ile buluştu

AYNI TİŞÖRTÜ GİYMESİ DİKKAT ÇEKTİ

Milli futbolcular Mert Günok, İrfancan Kahveci, Barış Alper Yılmaz ve Uğurcan Çakır ile hatıra fotoğrafı çektiren Tahtalıoğlu'nun "ikonik" fotoğraftaki aynı tişörtü giymesi de dikkatlerden kaçmadı.

Herkes bu fotoğrafı konuşuyor! Bizim Çocuklar, 'Bayrak asan dayı' ile buluştu

NASIL FENOMEN OLDU?

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde yaşayan Salih Tahtalıoğlu, evin balkonuna bayrak astığı esna çekilen bir fotoğrafının yayılmasıyla Türkiye'de sosyal medya ve haber sitelerinde adını sıkça duyurarak bir fenomene dönüştü. "Bayrak asan dayı" olarak tanınan Tahtalıoğlu, bunun üzerine evinin balkonuna Türk bayrağı asmayı gelenek haline getirdi.

A Milli Futbol Takımı, Barış Alper Yılmaz, İrfan Can Kahveci, Uğurcan Çakır, Mert Günok, Türkiye, Futbol, 3.Sayfa, Magazin, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Herkes bu fotoğrafı konuşuyor! Bizim Çocuklar 'Bayrak asan dayı' ile buluştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (17)

  • adam Art: Arkadaşlar şimdi sorun şurada yazıyı yazan doğru yazmıyor şimdi bu dayı Almanya’da ya herkes korkuyor bayrak aşmaya dayı da yürek korku olmadığı için oralarda bayrak asanları evini yakıyorlar zannediyorum arkadaşlar onun için gidip dayı ziyaret ettiler Türkiye’de olsa bir anlamı olmaz tabi anladığım kadarıyla tabii bunu bir daha araştıralım 65 6 Yanıtla
    Seyhan Aktaş: evet,futbolcular ziyarete gitmiş,balıkesir deyince biraz karışık oldu 10 1 Mustafa Naz: bu dayi turkide degilmi .kampi birakip ucakla dayiyami gitmisler. cozemedim 1 1
  • Koray ERDOGAN: Bayrak asan onca dayı var. Sonuç? 15 33 Yanıtla
    Murat Çevre: SANKİ DÜŞMAN MEVZİLERİNE ASMIŞ BAYRAGİ. 35 19 Mucahit Demir: Ne alaka 14 3
  • Emrullah null: tek bayrak asan bu mu ne alaka... 13 10 Yanıtla
  • Serkan Polat: emekli maaşı ne kadar acaba 11 11 Yanıtla
    Nejat Genc: fitne ve hizipin anlamini arastirirsan ortaya cikar. 0 0
  • Murat Çevre: Bayrak Asan dayı..... sanki dünyada tek 11 8 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız

09:51 Karşı şeride geçen otobüsün karıştığı kazada 1’i uzman çavuş 2 kişi hayatını kaybetti Karşı şeride geçen otobüsün karıştığı kazada 1'i uzman çavuş 2 kişi hayatını kaybetti
09:13 Meteoroloji’den İstanbul ve Ankara’ya uyarı, 6 kent için de sarı kodlu alarm Meteoroloji'den İstanbul ve Ankara'ya uyarı, 6 kent için de sarı kodlu alarm
08:20 Türkiye ile Suriye arasındaki normalleşme adımları ilk meyvesini verdi Türkiye ile Suriye arasındaki normalleşme adımları ilk meyvesini verdi
07:59 İran’da cumhurbaşkanlığı seçimlerinden ilk sonuçlar geldi İşte yarışı önde götüren aday İran'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinden ilk sonuçlar geldi! İşte yarışı önde götüren aday
23:21 ADD’den, istifa edeceği konuşulan Bakan Yusuf Tekin hakkında suç duyurusu ADD'den, istifa edeceği konuşulan Bakan Yusuf Tekin hakkında suç duyurusu
10:20 Fenerbahçe, Mourinho ile sezonun ilk maçına çıkıyor Fenerbahçe, Mourinho ile sezonun ilk maçına çıkıyor
09:54 Kadın gardiyan, mahkumla cinsel ilişkiye girdi O anların görüntüleri polisi harekete geçirdi Kadın gardiyan, mahkumla cinsel ilişkiye girdi! O anların görüntüleri polisi harekete geçirdi
09:47 Celil Nalçakan hakkında çıkan ölüm haberine isyan etti: Kardeşim duyunca bayıldı, çok büyük dava açacağım Celil Nalçakan hakkında çıkan ölüm haberine isyan etti: Kardeşim duyunca bayıldı, çok büyük dava açacağım
09:38 Fenerbahçe, Kingsley Coman’ı bitiriyor Fenerbahçe, Kingsley Coman'ı bitiriyor
08:41 Komşusundan gelen sesi kaydedip sosyal medyada isyan etti: Her gün aynı şey Komşusundan gelen sesi kaydedip sosyal medyada isyan etti: Her gün aynı şey
08:34 Beşiktaş Angel Di Maria’yı kadrosuna katıyor Beşiktaş Angel Di Maria'yı kadrosuna katıyor
08:30 Hakan Kurtaş, sevgilisi Birce Akalay’a bakışlarıyla alay konusu oldu Hakan Kurtaş, sevgilisi Birce Akalay'a bakışlarıyla alay konusu oldu
08:29 Gittiği takımın ismini bilen yok Edin Dzeko, Fenerbahçe’den ayrılıyor Gittiği takımın ismini bilen yok! Edin Dzeko, Fenerbahçe'den ayrılıyor
07:46 Uraz Kaygılaroğlu, erkek rol arkadaşıyla öpüştü Uraz Kaygılaroğlu, erkek rol arkadaşıyla öpüştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2024 10:28:23. #1.12#
SON DAKİKA: Herkes bu fotoğrafı konuşuyor! Bizim Çocuklar "Bayrak asan dayı" ile buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement