Adana Demirspor'un 15 yaşındaki kalecisinden akılalmaz hata - Son Dakika
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Adana Demirspor'un 15 yaşındaki kalecisinden akılalmaz hata

Adana Demirspor\'un 15 yaşındaki kalecisinden akılalmaz hata

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray ile Adana Demirspor arasında oynanan maçta, Adana Demirspor'un 15 yaşındaki kalecisi Deniz Dönmezer'in yaptığı hata maça damga vurdu. Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle Galatasaray 1-0 öne geçti. Genç kalecinin hatası sonrası Adana Demirspor, kalesinde 3 gol daha görerek ilk yarıyı 4-0 geride kapattı. Bu gol sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

31.08.2024 23:03
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Trendyol Süper Lig'in 4. hafta mücadelesinde Galatasaray ile Adana Demirspor kozlarını paylaştı. Sarı-kırmızılılar, 9. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle 1-0 öne geçti. Bu golde ev sahibi takımının 15 yaşındaki kalecisi Deniz Dönmezer'in yaptığı hata maça damga vurdu.

KALECİ BOŞA ÇIKTI

Ligde ilk kez ilk 11'de forma giyen Metehan Baltacı'nın Adana Demirspor savunma arkasına attığı uzun topta 200 doğumlu kaleci Deniz Dönmezer boşa çıktı. hatasında fırsat bilen Kerem Aktürkoğlu kayarak topu ağlara yolladı. Yaptığı büyük hata sonrası Kerem Aktürkoğlu pozisyonu affetmedi ve sarı - kırmızılıları 1-0 öne geçirdi.

SOSYAL MEDYA BUNU KONUŞUYOR

Genç kalecinin hatasının ardından erken gelen golle dağılan Adana Demirspor, kalesinde 3 gol daha görerek ilk yarı 4-0 geride kapattı. 15 yaşındaki Deniz'in yediği bu gol, sosyal medyada gündem oldu ve binlerce yorum aldı.

İşte o gol;

Herkes bu golü konuşuyor! Adana Demirspor'un 15 yaşındaki kalecisinden akılalmaz hata
GÖRÜNTÜ: BEINSPORTS
Herkes bu golü konuşuyor! Adana Demirspor'un 15 yaşındaki kalecisinden akılalmaz hata
GÖRÜNTÜ: BEINSPORTS
Herkes bu golü konuşuyor! Adana Demirspor'un 15 yaşındaki kalecisinden akılalmaz hata
GÖRÜNTÜ: BEINSPORTS
Herkes bu golü konuşuyor! Adana Demirspor'un 15 yaşındaki kalecisinden akılalmaz hata
GÖRÜNTÜ: BEINSPORTS
Herkes bu golü konuşuyor! Adana Demirspor'un 15 yaşındaki kalecisinden akılalmaz hata
GÖRÜNTÜ: BEINSPORTS

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Son Dakika Spor Adana Demirspor'un 15 yaşındaki kalecisinden akılalmaz hata - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • MAKİNE MUHENDISI: Fenerbahçe yapılsa kaleci şikesi derler ????Rize kalecisine demediklerini birakmadilar 31 20 Yanıtla
  • Alpi: Kuşlar ne ağlarsınız ..merak etmeyin transfer yasağı var zaten sizin maçada 15 yaşındaki eleman çıkacak .geçen hafta gördük biz Rize’de tiyatroyu rahat olun 15 15 Yanıtla
  • Bilişim Hurda: acı var mı acı 15 6 Yanıtla
  • Bilişim Hurda: yüksek maliyetli transferler yapıp ödeyemeyince transfer yasagı gelir o zaman da böyle tecrübesiz çocuklarla oynamak zorunda kalırsın 16 3 Yanıtla
  • Bilişim Hurda: rekor olabilecek mactı 11 4 Yanıtla
  • Alpi: Habere gel bak bak bak geçen hafta gördük biz rahat olun ..biraz objektif haber yapın biraz !!! 9 6 Yanıtla
  • Kenan KODALAK: Bu hakem TFF 2 lig kapasitesine. Ne işi var süper ligde 3 3 Yanıtla
  • Beyler Beyi: Olabilir kardeşim yaşı genç her maç onun için tecrübe. 15 yaşında Prof olup süper ligde oynayan kaç futbolcu var. Başarılar diliyorum Deniz’e 6 0 Yanıtla
  • Mehmet Atilgan: iyi bı tecrübe olmadı onun için çalışırsa iyi bir kaleci olabilir 2 3 Yanıtla
  • Ankara null: rezil hakem yonetimi yoksa 10 olurdu 1 0 Yanıtla

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