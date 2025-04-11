Herkes bu ofsaytı tartışıyor! Samsunspor\'u golü iptal oldu

hakan1122:

insanların akıllarıyla ve gözleriyle dalga geçiyorlar yarı otomatik ofsayt sistemi saçmalık bunun gibi bir sürü pozisyon var hep böyle art niyetlilerin elinde olduğu için güçlü olan takım lehine karar veriliyor golü atan gs olsaydı iptal edilmezdi...!