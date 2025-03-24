Herkes bu paylaşımını konuşuyor! Arda'dan Szoboszlai'yi yerin dibine sokacak salvo - Son Dakika
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Herkes bu paylaşımını konuşuyor! Arda'dan Szoboszlai'yi yerin dibine sokacak salvo

Herkes bu paylaşımını konuşuyor! Arda\'dan Szoboszlai\'yi yerin dibine sokacak salvo

Milli yıldızımız Arda Güler, Macaristan karşılaşmasında gerginlik yaşadığı ve kendisine Real Madrid'de aldığı forma süresi üzerinden göndrme yapan Dominik Szoboszlai'ye bu kez sosyal medyasından cevap verdi. Arda Güler, Macar futbolcuya "Bu adam şaka gibi. Seni susturmak için 6 gol yetmedi mi?" diyerek karşılık verdi.

24.03.2025 17:42
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A Milli Takımımızın Macaristan'ın Macaristan'ı deplasmanda 3-0 yenerek UEFA Uluslar A Ligi'ne yükseldiği maçta başlayan Arda Güler-Dominik Szoboszlai polemiği artarak devam ediyor. Arda, Szoboszlai'nin kendisi hakkındaki

GOLÜNÜ ATTI, "SUS" İŞARETİ YAPTI

Arda ve Szoboszlai, maç içerisinde orta sahada bir tartışma yaşamış ve milli futbolcumuz, takımımızı 2-0 öne geçiren golü attıktan sonra Macar futbolcuya, "Sus" işareti yapmıştı.

Herkes bu paylaşımını konuşuyor! Arda Güler'den Szoboszlai'ye bomba salvo

"TÜRK FORMASI GİYEN HİÇ KİMSE BUNLARDAN KORKMAZ"

20 yaşındaki genç yıldızımız, maçın ardından ise "Macaristan ilk 15-20 dakika bizi faullerle sindirmeye çalıştı ama Türk forması giyen hiç kimse bunlardan korkmaz. Bunu da gösterdik. Ama saha içerisinde böyle şeyler oluyor" demişti.

Herkes bu paylaşımını konuşuyor! Arda Güler'den Szoboszlai'ye bomba salvo

SZOBOSZLAI'DEN "1088" GÖNDERMESİ

Bunların üzerine Szoboszlai ise karşılaşmanın ardından bir Macar haber sitesinin Arda Güler'in "sus" işareti yaptığı fotoğrafı paylaşmasına "1088" yorumunu bıraktı. Arda Güler bu sezon Real Madrid'de 1088 dakika süre almıştı.

Herkes bu paylaşımını konuşuyor! Arda Güler'den Szoboszlai'ye bomba salvo

ARDA GÜLER'DEN CEVAP GECİKMEDİ

Arda Güler, Szoboszlai'nin bu göndermesine cevap verdi. Milli futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bu adam şaka gibi. Seni susturmak için 6 gol yeterli değil mi?" ifadelerini kullandı.

Herkes bu paylaşımını konuşuyor! Arda Güler'den Szoboszlai'ye bomba salvo

VİRAL OLDU

Arda Güler'in bu paylaşımı çok sayıda beğeni ve yorum alarak etkileşim yağmuruna tutuldu. A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi play-off turunda karşılaştığı Macaristan'ı 3-1 ve 3-0'lık skorlarla yenerek UEFA Uluslar A Ligi'ne yükselmişti.

A Milli Futbol Takımı, Sosyal Medya, Sosyal Medya, Real Madrid, Macaristan, Arda Güler, Türkiye, Futbol, Medya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Herkes bu paylaşımını konuşuyor! Arda'dan Szoboszlai'yi yerin dibine sokacak salvo - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • thomas11:
    gereksiz bir diklenme var ırkımızda. şöyle bir dayılanma var. hiç gerek yok. gül geç bro gül geç. kameralar ne kadar güzel kızıyor diye çekmiyor. 31 63 Yanıtla
  • Birol Kaya:
    Şimarmaa. antıpatık olma efendi ol futbolunla konuştur. 25 48 Yanıtla
  • mossi :
    büyük futbolcular polemiğe girmez.bi messi ronaldo ronadinho birisinin böyle saçmalıklara bulaştığını görmedim..noldu yani görümcene laf sokar gibi..rahatladınmı?çok amatörce çoookkk 25 26 Yanıtla
  • 6490203:
    çocuk tam bir salvocu dostum 21 7 Yanıtla
  • Ahmet Kara:
    ülkecek gerginiz. 17 2 Yanıtla
  • Ahmet Kara:
    ülkecek gerginiz 9 3 Yanıtla
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