Herkes bu pozisyonları tartışıyor: Ünlü yorumcular aynı fikirde birleşti - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Herkes bu pozisyonları tartışıyor: Ünlü yorumcular aynı fikirde birleşti

Herkes bu pozisyonları tartışıyor: Ünlü yorumcular aynı fikirde birleşti

Fenerbahçe'nin Kayserispor'u 6-2 yendiği maçta kazandığı penaltı ve Bodrum FK'nın 1-0 mağlup olduğu Galatasaray karşısında gördüğü kırmızı kart tartışmalara neden olmuştu. Kararları masaya yatıran ünlü yorumcular, aynı fikirde birleşti.

24.11.2024 13:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Bodrum FK'yı 1-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılıların en yakın takipçisi Fenerbahçe ise konuk olduğu Kayserispor'u 6-2 gibi farklı bir skorla yendi. Bu maçlarda yaşanan tartışmalı penaltı ve kırmızı kart kararlarını Trio ekibi yorumladı.

FENERBAHÇE'NİN KAZANDIĞI PENALTIDA KARAR DOĞRU MU?

İşte karşılaşmanın tartışmalı pozisyonları için Trio ekibinin yaptığı yorumlar;

Bahattin Duran: Pozisyonda kesinlikle penaltı söz konusu değil. Kostic sağ ayağını öne koyacak rakibinin temas etmesini bekleyecek, normalde o şekilde penaltıyı alacak. Rakibinin teması söz konusu değil. Hiçbir açıdan penaltı söz konusu değil. Kayserisporlu futbolcunun hiçbir teması yok. Burada penaltı olmadığı gibi Kostic'in yaptığı hareketin, hakemi aldatmaya yönelik hareket olduğunu düşünüyorum. Kostic sarı kart görmeliydi. En önemlisi bu pozisyona VAR mutlaka müdahale etmeliydi. Benim gördüğüm bu açılarda kesinlikle Kayserisporlu oyuncunun, Fenerbahçeli oyuncuya teması söz konusu değil. Hakemin bu yanlış kararını VAR devreye girerek düzeltmeliydi.

Deniz Çoban: Direnç Tonusluoğlu artık tecrübe kazandı bu ligde niye geriye kaçıyor, pozisyondan uzaklaşıyor onu anlamadım ben bu pozisyonda. Penaltıya benzeyen hiçbir açı yok. Kayserisporlu futbolcunun ihlali gerektiren herhangi bir hamlesi yok. Öncesinde bir kontak olsa VAR o nedenle karışmıyor diyeceğim o da yok. Hakem hata yaptı penaltı verdi, VAR devreye girmedi hata yaptı.

Bülent Yıldırım: Görüntüler çok net. Uzaktan yakından penaltı değil. Penaltı olmadığı çok net. Keşke VAR müdahale edip düzeltseydi.

BODRUMSPOR'UN GALATASARAY MAÇINDAKİ KIRMIZI KARTI DOĞRU MU?

Bahattin Duran: Kontrolsüz basma var. İkinci sarı kart doğru. Oyuncunun ihracı doğru karar.

Deniz Çoban: Umut vaad eden atak yok, sportmenlik dışı faul yok, taktik faul yok. Oyuncu dikkatsiz. Kontrolsüz bir hamle. Niyeti, Torreira'ya bir şey yapmamak ama Torreira topu aldığı anda kendini oyuncunun önüne atıyor, hakkı mı hakkı. Kontrolsüz hareket oluyor, sarı kart doğru.

Bülent Yıldırım: Kontrolsüz hamle. Basma var tendona, adımı ayarlaması lazım. İkinci sarı kart doğru.,

Galatasaray, Kayserispor, Fenerbahçe, Bodrum, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Herkes bu pozisyonları tartışıyor: Ünlü yorumcular aynı fikirde birleşti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Ali Arat:
    penaltibahce penalti tas. bu iki takim bu 11-12 macta 5 er tane penalti atarien gs sadece 1 penalti. rakiplere ise galatasaraya karsi 6 penalti verilmis. yapi iste bu. yapinin adi galatasarayi durdurma yapisi. basini ali koc ve macun cekiyor 39 23 Yanıtla
  • orhan inan:
    Fbjk kardeşler o kazandığınız haksız penaltılarıda sizide üst üste koyacağız merak etmeyin 25 10 Yanıtla
  • Alpi:
    PENALTI PENALTI DEĞİL !!! ARKADAN BASMA NET KIRMIZI KART AMA SARI VERDİ KARAR YİNE YANLIŞ !!! YAPI YAPI DİYE AĞLAYAN MACUNNNN PİYASADAN KAYBOLDI KLASİK 21 8 Yanıtla
  • Çelikk:
    Allah biliyor O Yeter 23 5 Yanıtla
  • Hakan Kosar:
    her ne hikmetse tazminatör gözünün önündeki trajikomik penaltıyı görmemiş, muhtemelen o anda Okan hocanın saha içine kaç santimetre girdiğini tesbit etmeye çalışıyordu 8 5 Yanıtla
  • MUHAMMED EBZAL:
    Cinconlular 10 kişilik takımı zar zor 1-0 yenip burda ağlamayın 4 8 Yanıtla
  • VURKAÇOĞLU:
    Ne yaparlarsa yapsınlar asırlık çınarı (Galatasarayı) gene yıkamıyorlar Allah'ın izniyle 6 1 Yanıtla
  • Fatih Korkmaz:
    bu kadar haksız kazanca rağmen hala ağlayan taraf fbjk sezon sonuda ağlamaya devam edecekler... 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:38 Ankara-İstanbul yolunda yoğun kar nedeniyle trafik durdu, vatandaşlar dakikalarca yolda bekledi Ankara-İstanbul yolunda yoğun kar nedeniyle trafik durdu, vatandaşlar dakikalarca yolda bekledi
12:11 3 adayın yarıştığı Saadet Partisi kongresinde büyük arbede 3 adayın yarıştığı Saadet Partisi kongresinde büyük arbede
11:26 Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 15 günlük ara sonrası yarın yeniden toplanıyor Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 15 günlük ara sonrası yarın yeniden toplanıyor
10:46 Konya’yı 4 ile bağlayan kara yollarında ulaşıma kar engeli Konya'yı 4 ile bağlayan kara yollarında ulaşıma kar engeli
10:28 Çin’in 9 milyar dolarlık gizli savaş gemisi ilk kez görüntülendi Çin'in 9 milyar dolarlık gizli savaş gemisi ilk kez görüntülendi
09:44 İşte bu haftanın en çok kazandıran yatırım aracı İşte bu haftanın en çok kazandıran yatırım aracı
09:41 Türkiye’nin ilk insanımsı yapay zekalı robotu öğretmenliğe başladı Türkiye'nin ilk insanımsı yapay zekalı robotu öğretmenliğe başladı
09:40 ’Manisa’ya Çin sokağı’ iddiası: Belediye başkanından açıklama 'Manisa'ya Çin sokağı' iddiası: Belediye başkanından açıklama
09:35 Fenerbahçe’ye imzayı atıyor: Al-Nassr Talisca için yapılan teklifi kabul etti Fenerbahçe'ye imzayı atıyor: Al-Nassr Talisca için yapılan teklifi kabul etti
09:33 Kış gelince fiyatı tavan yaptı Kış gelince fiyatı tavan yaptı
09:31 Emekli öğretmenden örnek davranış Emekli öğretmenden örnek davranış
09:20 Hızlı kargo diyerek kandırıyorlar Hızlı kargo diyerek kandırıyorlar
09:18 Faiz indirimi için tarih netleşiyor Faiz indirimi için tarih netleşiyor
09:11 Serdar Ortaç pişmanlıklarını anlattı: Şöhret olmasaydım, başıma bunlar gelmeyecekti Serdar Ortaç pişmanlıklarını anlattı: Şöhret olmasaydım, başıma bunlar gelmeyecekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.11.2024 13:56:19. #1.12#
SON DAKİKA: Herkes bu pozisyonları tartışıyor: Ünlü yorumcular aynı fikirde birleşti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.