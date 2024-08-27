Galatasaray, maçın ilk saniyelerinde penaltı bekledi! Hakem oralı bile olmadı - Son Dakika
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Spor

Galatasaray, maçın ilk saniyelerinde penaltı bekledi! Hakem oralı bile olmadı

Galatasaray, maçın ilk saniyelerinde penaltı bekledi! Hakem oralı bile olmadı

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Young Boys'u ağırladı. Sarı-kırmızılılar, karşılaşmanın ilk saniyelerinde Mauro Icardi'nin yerde kaldığı pozisyon sonrasında penaltı bekledi. Ancak müsabakanın Norveçli hakemi Espen Eskas, oralı bile olmadı. Bir süre VAR ile de görüşen Eskas, pozisyonun penaltı olmadığına hükmetti.

27.08.2024 22:56
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Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Young Boys'u konuk etti. Karşılaşmanın ilk saniyelerinde tartışmalı bir pozisyon yaşandı.

İLK SANİYELERDE PENALTI BEKLENTİSİ

Mücadelenin henüz ilk saniyelerinde Köhn'ün savunma arkasına attığı topla buluşan Mauro Icardi, Zoukrou'nun arkadan yaptığı müdahale sonrası yerde kaldı. Tüm statla birlikte Arjantinli yıldız da penaltı bekledi.

NORVEÇLİ HAKEM "PENALTI YOK" DEDİ

Galatasaray'ın penaltı beklentisi, müsabakanın Norveçli hakemi Espen Eskas tarafından karşılık bulmadı. Pozisyondan kısa süre sonra VAR ile konuşan Eskas, pozisyonun penaltı olmadığını ifade etti.

İşte o pozisyon;

Herkes bu pozisyonu tartışıyor! İlk saniyelerde tüm stat ayağa kalktı, hakem oralı bile olmadı
GÖRÜNTÜ: TRT1
Herkes bu pozisyonu tartışıyor! İlk saniyelerde tüm stat ayağa kalktı, hakem oralı bile olmadı
GÖRÜNTÜ: TRT1
Herkes bu pozisyonu tartışıyor! İlk saniyelerde tüm stat ayağa kalktı, hakem oralı bile olmadı
GÖRÜNTÜ: TRT1
Herkes bu pozisyonu tartışıyor! İlk saniyelerde tüm stat ayağa kalktı, hakem oralı bile olmadı
GÖRÜNTÜ: TRT1

UEFA Şampiyonlar Ligi, Mauro Icardi, Galatasaray, Young Boys, Futbol, Spor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray, maçın ilk saniyelerinde penaltı bekledi! Hakem oralı bile olmadı - Son Dakika

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    Yorumlar (10)

  • Çelikk: Hiç birşey yok ağlamayın yine GS elenecek 17 5 Yanıtla
  • Nafi Aydogan: çok kötü oynuyor kesin elenecekler 5saray 10 4 Yanıtla
  • VillaUmut: Geçelim artık şu penaltıdan gol bulma işlerini, doğru düzgün futbol izlettirin şu insanlara. 12 1 Yanıtla
  • Samsun Sporlu: haydi gs bir sansun sporlu olarak dualarım sizinle 2 6 Yanıtla
  • Hasan Ceylan: Elvada 30m€ 7 0 Yanıtla
  • Talat Yelbuz: YİNE DAHICE ÇÖZÜM BERKAN KUTLU ALLAH NASIL BILIYIRSA OYLE YAPSIN 3 0 Yanıtla
  • Talat Yelbuz: Maalesef Gs de büyük sorun OKAN BURUK oyunu okuyamıyor, sahaya resmen 4-1-3-2 düzeninde çıkmış orta bomboş 3 0 Yanıtla
  • YoH null: futbol penalti dan ibaret değil kardeşim oyun izliyoruz penalti degil 2 0 Yanıtla
  • Erkan Ölmez: Galatasaray oynayacağı oyunu çok göstererek oynuyor 0 0 Yanıtla

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