Galatasaray, maçın ilk saniyelerinde penaltı bekledi! Hakem oralı bile olmadı

Spor

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Young Boys'u konuk etti. Karşılaşmanın ilk saniyelerinde tartışmalı bir pozisyon yaşandı.

İLK SANİYELERDE PENALTI BEKLENTİSİ

Mücadelenin henüz ilk saniyelerinde Köhn'ün savunma arkasına attığı topla buluşan Mauro Icardi, Zoukrou'nun arkadan yaptığı müdahale sonrası yerde kaldı. Tüm statla birlikte Arjantinli yıldız da penaltı bekledi.

NORVEÇLİ HAKEM "PENALTI YOK" DEDİ

Galatasaray'ın penaltı beklentisi, müsabakanın Norveçli hakemi Espen Eskas tarafından karşılık bulmadı. Pozisyondan kısa süre sonra VAR ile konuşan Eskas, pozisyonun penaltı olmadığını ifade etti.

İşte o pozisyon;

GÖRÜNTÜ: TRT1

GÖRÜNTÜ: TRT1

GÖRÜNTÜ: TRT1