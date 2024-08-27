Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Young Boys'u konuk etti. Karşılaşmanın ilk saniyelerinde tartışmalı bir pozisyon yaşandı.
Mücadelenin henüz ilk saniyelerinde Köhn'ün savunma arkasına attığı topla buluşan Mauro Icardi, Zoukrou'nun arkadan yaptığı müdahale sonrası yerde kaldı. Tüm statla birlikte Arjantinli yıldız da penaltı bekledi.
Galatasaray'ın penaltı beklentisi, müsabakanın Norveçli hakemi Espen Eskas tarafından karşılık bulmadı. Pozisyondan kısa süre sonra VAR ile konuşan Eskas, pozisyonun penaltı olmadığını ifade etti.
İşte o pozisyon;
Son Dakika › Spor › Galatasaray, maçın ilk saniyelerinde penaltı bekledi! Hakem oralı bile olmadı - Son Dakika
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