Herkes bu pozisyonu tartışıyor: Kırmızı kart mı, değil mi?

Spor

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasındaki dev derbide Beşiktaş ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Saint-Maximin ile Svensson arasında yaşanan bir pozisyon sonrasında siyah-beyazlılar kırmızı kart bekledi.

MAXIMIN, SVENSSON'U İTTİ

Jonas Svensson'un Allan Saint-Maximin'i çektiği gerekçesiyle hakem Mehmet Türkmen faul düdüğünü çalarken, Svensson'un hareketi sonrası sinirlenen Saint-Maximin, rakibini iterek tepki gösterdi.

HAKEM MAXIMIN'İ UYARDI

Bu pozisyon sonrası Beşiktaşlı oyuncular ve tribünler yoğun itirazlarda bulunurken, hakem Mehmet Türkmen pozisyonun ardından Saint-Maximin'i uyardı. Beşiktaşlı taraftarlar ise pozisyonun kırmızı kart olması gerektiğini ifade eden paylaşımlar yaparak sosyal medyada tepkilerini gösterdi.

İşte o anlar;