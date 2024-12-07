Herkes bu pozisyonu tartışıyor: Kırmızı kart mı, değil mi? - Son Dakika
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Spor

Herkes bu pozisyonu tartışıyor: Kırmızı kart mı, değil mi?

Herkes bu pozisyonu tartışıyor: Kırmızı kart mı, değil mi?

Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde Allan Saint-Maximin ile Jonas Svensson arasında yaşanan pozisyonun ardından siyah-beyazlılar kırmızı kart bekledi ve karşılaşmanın hakemine yoğun itirazlarda bulundu. Hakem Mehmet Türkmen ise Saint-Maximin'i uyarmakla yetindi.

07.12.2024 20:08
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Trendyol Süper Lig'in 15. haftasındaki dev derbide Beşiktaş ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Saint-Maximin ile Svensson arasında yaşanan bir pozisyon sonrasında siyah-beyazlılar kırmızı kart bekledi.

MAXIMIN, SVENSSON'U İTTİ

Jonas Svensson'un Allan Saint-Maximin'i çektiği gerekçesiyle hakem Mehmet Türkmen faul düdüğünü çalarken, Svensson'un hareketi sonrası sinirlenen Saint-Maximin, rakibini iterek tepki gösterdi.

HAKEM MAXIMIN'İ UYARDI

Bu pozisyon sonrası Beşiktaşlı oyuncular ve tribünler yoğun itirazlarda bulunurken, hakem Mehmet Türkmen pozisyonun ardından Saint-Maximin'i uyardı. Beşiktaşlı taraftarlar ise pozisyonun kırmızı kart olması gerektiğini ifade eden paylaşımlar yaparak sosyal medyada tepkilerini gösterdi.

İşte o anlar;

Herkes bu pozisyonu tartışıyor: Kırmızı kart mı, değil mi?
Herkes bu pozisyonu tartışıyor: Kırmızı kart mı, değil mi?
Herkes bu pozisyonu tartışıyor: Kırmızı kart mı, değil mi?
Herkes bu pozisyonu tartışıyor: Kırmızı kart mı, değil mi?

Mehmet Türkmen, Fenerbahçe, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Herkes bu pozisyonu tartışıyor: Kırmızı kart mı, değil mi? - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Burak Şan:
    Yapıbahçe Harambahçe 25 22 Yanıtla
  • Emin Erol:
    sevenson faul yapıyor kolundan ve vücudundan çekiyor maxi yi esas faulu svenson yapıyor ve sarı kart görmeli 17 29 Yanıtla
  • Hakan Bagis:
    Abartmayın, olsa olsa sarı kart verilir. 18 14 Yanıtla
  • Mustafa Sagdic:
    kirmizi kime svensona mi.maximime mi. bence ikisine de kart verilmez. 7 5 Yanıtla
  • Fahriye Dalyan:
    Maxi centilmen bir oyuncu 4 7 Yanıtla
  • Erol AY:
    Köküne kadar Kırmızı kart.Verilmemesi rezalet.Acun Medya ne yorum yapar acaba ?Yapı maçı kazanamadı. 6 4 Yanıtla
  • Adem GS:
    Bu faul değilse dünkü Trabzonun kazandığı penalti ne o zaman? 9 0 Yanıtla
  • Çelikk:
    Ben İzlemiyorum Dizi Seyrediyorum Anlamsız Galibiyet Olur 4 4 Yanıtla
  • Bilişim Hurda:
    MAXI OYUNU BIRAKIP SWENSONA SALDIRIYOR DİREK KIRMIZI 1 0 Yanıtla
  • Ankara null:
    kirmiziiiii 0 0 Yanıtla
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