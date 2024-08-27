Herkes bu transferi konuşuyor! Jonjo Shelvey, Premier Lig'i bırakıp Süper Lig'e geldi - Son Dakika
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Herkes bu transferi konuşuyor! Jonjo Shelvey, Premier Lig'i bırakıp Süper Lig'e geldi

Herkes bu transferi konuşuyor! Jonjo Shelvey, Premier Lig\'i bırakıp Süper Lig\'e geldi

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor, geçen sezonu Çaykur Rizespor'da kiralık geçiren ve İngiliz ekibi Nottingham Forest ile yollarını ayıran Jonjo Shelvey ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

27.08.2024 18:19
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor, kadrosunu Jonjo Shelvey ile güçlendirdi. İstanbul temsilcisi, geçen sezon Çaykur Rizespor'da kiralık oynayan ve İngiliz ekibi Nottingham Forest ile yollarını ayıran Shelvey ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

"UZUN UĞRAŞLAR SONUCU TRANSFERİ BİTİRDİK"

Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız, "Jonjo Shelvey daha önce Premier Lig'den de bildiğimiz bir oyuncuydu. Geçtiğimiz sezon Çaykur Rizespor'da da çok önemli bir performans ortaya koydu. Bir yandan da Süper Lig'i tanıma fırsatı buldu. Bu sezon da uzun uğraşlar sonucu kendisini transfer etmeyi başardık. Kendisinden beklentimiz yüksek. Bize çok katkı vereceğini düşünüyorum. Shelvey gibi önemli bir oyuncuyu kadromuza kattığımız için mutluyuz. Her iki tarafa da hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Herkes bu transferi konuşuyor! Jonjo Shelvey, Eyüpspor'a imzayı attı

"NELER YAPABİLECEĞİMİ GÖSTERMEK İÇİN SABIRSIZLANIYORUM"

Shelvey ise transfer sonrası, "Burada olduğum için çok mutluyum. Taraftarlara neler yapabileceğimi göstermek ve onlarla buluşmak için sabırsızlanıyorum. Bu sezonu çok iyi geçireceğimize inanıyorum. Umarım taraftarımızla birlikte bu sezonki hedeflerimize birlikte ulaşırız." açıklamasında bulundu.

Herkes bu transferi konuşuyor! Jonjo Shelvey, Eyüpspor'a imzayı attı

ÇAYKUR RİZESPOR PERFORMANSI

32 yaşındaki Shelvey, geçen sezon Çaykur Rizespor'da çıktığı 33 maçta 3 gol attı ve 7 asist yaptı. Karadeniz ekibinin teknik direktörü İlhan Palut, eski öğrencisi hakkında "Çok kariyerli ve yetenekli bir isim. Burada elinden geleni yaptı. Bugün takıma dönmesi gibi bir durum görünmüyor. Biz planlarımızı onsuz bir şekilde yapıyoruz. Bir ortak zemine sanırım ulaşamadık. Başka planlarımız var. Takılı kalmaya da gerek yok. Görevini çok iyi bir şekilde yaptı ve ayrıldı" ifadelerini kullanmıştı.

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Son Dakika Spor Herkes bu transferi konuşuyor! Jonjo Shelvey, Premier Lig'i bırakıp Süper Lig'e geldi - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Bayram Yavuz: Rize Kalecisi Gökhan Akkan sandım az kalsın kalp krizi geçiriyordum :) 2 0 Yanıtla

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