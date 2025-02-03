Herkes bunu tartışıyor: Ahmed Kutucu'nun golünde ofsayt var mı, yok mu? - Son Dakika
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Herkes bunu tartışıyor: Ahmed Kutucu'nun golünde ofsayt var mı, yok mu?

Herkes bunu tartışıyor: Ahmed Kutucu\'nun golünde ofsayt var mı, yok mu?

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaştı. Sarı-kırmızılılar 5. dakikada Ahmed Kutucu ile golü bulurken, Gaziantep cephesi ofsayt itirazında bulundu.

03.02.2025 20:23
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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Gaziantep FK'ya konuk oldu. Sarı-kırmızılılar, Ahmed Kutucu'nun golüyle maçın başında öne geçerken, ev sahibi takımdan bu gole itiraz geldi.

OFSAYT MI, DEĞİL Mİ?

Gaziantep FK cephesi, Ahmed Kutucu'nun 5. dakikada bulduğu golde çektiği şut sırasında Roland Sallai'nin ofsaytta olduğu, kalecinin görüş açısını kapattığı ve bu nedenle ofsayt verilmesi gerektiği itirazında bulunuldu. Maçın hakemi Kadir Sağlam, VAR hakemi Fabio Maresca'nın incelemesini bekledi. Yaklaşık 1 dakika süren incelemenin ardından gol geçerlilik kazandı.

İşte o pozisyon;

Herkes bunu tartışıyor: Ahmed Kutucu'nun golünde ofsayt var mı, yok mu?
GÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS

Trendyol Süper Lig, Gaziantep FK, Galatasaray, Gaziantep, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Herkes bunu tartışıyor: Ahmed Kutucu'nun golünde ofsayt var mı, yok mu? - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (16)

  • Çelikk:
    Buz gibi gol dün akşam Kadıköy'de feneri gördük hakem eşliğinde 14 69 Yanıtla
  • bilal doğan:
    gavatsaray olunca goldür o ofsayt değildir. hakem ve var yanlış görmüşlerdir. hatta suçlu fb’dir direkt. 52 8 Yanıtla
  • Ramazan GÜL:
    net ofsatyt 41 12 Yanıtla
  • Emin Erol:
    yine şaibe yine kollanma ve bedava 3 puan hepsi Galatasaray 42 8 Yanıtla
  • Bulent Cebeci:
    Bu şekilde defalarca gol iptal edildi bu ülkede... 31 2 Yanıtla
  • Adem Varlı:
    acunnnn işleri kesin ?? 15 12 Yanıtla
  • Dracarys null:
    Gaziantep in net penaltı verilmedi üstüne üstlük sarı kart ile oyuncuları iyice oyundan düşüren kadir sağlam Antep in direncini kırıyor. gavatsarayın top oynamaya gücü olmadığını oda biliyor. 8 5 Yanıtla
  • ferhat eser:
    Tartışmaya kapalı OFSAYT 6 5 Yanıtla
  • Çelikk:
    Ne oldu şike Bahçe girdi herhalde 2 1 Yanıtla
  • Yunus Yeniay:
    Bu haber programi alcı 0 0 Yanıtla
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