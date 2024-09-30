Herkes bunu tartışıyor! İşte Beşiktaş'ın penaltı beklediği pozisyon - Son Dakika
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Herkes bunu tartışıyor! İşte Beşiktaş'ın penaltı beklediği pozisyon

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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Kayserispor'u 3-0 mağlup ettiği maçın 83. dakikasında Attamah ile Immobile arasındaki ikili mücadelede sonrasında penaltı bekledi. Hakemi Atilla Karaoğlan'ın devam kararı verdiği pozisyon tartışmalara neden oldu.

30.09.2024 22:25
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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasından Kayserispor'u Gedson Fernandes ve 1'i penaltıdan olmak üzere Ciro Immobile'nin golleriyle 3-0 mağlup etti. Karşılaşmaya siyah-beyazlı takımın oyunun son bölümünde penaltı beklediği pozisyon damga vurdu.

BEŞİKTAŞ'TAN PENALTI İTİRAZI

Beşiktaş, 75. dakikada kazandığı penaltıda Ciro Immobile'ningolüyle farkı 2'ye çıkarmıştı. Siyah-beyazlılar, Kayserispor karşısında 83. dakikada Attamah ile Immobile arasındaki ikili mücadelede sonrasında penaltı itirazında bulundu. Müsabakanın hakemi Atilla Karaoğlan, pozisyonun sürmesini istedi. Penaltı kararının çıkmadığı pozisyon tartışmaları da beraberinde getirdi.

İşte tartışılan penaltı pozisyonu;

Herkes bunu tartışıyor! İşte Beşiktaş'ın penaltı beklediği pozisyon
GÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS
Herkes bunu tartışıyor! İşte Beşiktaş'ın penaltı beklediği pozisyon
GÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS
Herkes bunu tartışıyor! İşte Beşiktaş'ın penaltı beklediği pozisyon
GÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS
Herkes bunu tartışıyor! İşte Beşiktaş'ın penaltı beklediği pozisyon
GÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS
Herkes bunu tartışıyor! İşte Beşiktaş\'ın penaltı beklediği pozisyon

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Son Dakika Spor Herkes bunu tartışıyor! İşte Beşiktaş'ın penaltı beklediği pozisyon - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (20)

  • Yasin Kurban:
    Net penaltıyı yediler 107 2 Yanıtla
  • Bilgehan Göktürk:
    Bir Fenerbahçeli olarak söylüyorum %100 penaltıydı.Bir önceki gol penaltıyla olduğu için hakem penaltıyı vermekte cesaret edemedi diye düşünüyorum. 96 3 Yanıtla
    Fatih Yıldız:
    Sen fenerbahçeliysen olmasa bile penaltı dersin 1 15
    VillaUmut:
    E buna eyyamcı diyoruz işte. 20 defa da olsa hepsini verecek doğru hakem yok ki. Hepsi korkak dansöz. 3 0
  • Muhammed null:
    Aga Bu da.olmaz gs liyim Kavramis adami. 72 1 Yanıtla
  • Volkan Ceylan:
    Biz alıştık Beşiktaşlılar olarak. Sizde alışırsınız… 60 2 Yanıtla
  • Mustafa Subasi:
    Penaltı başka nasıl olur anlamadım olmayanı veriyor olanı vermiyor 57 1 Yanıtla
  • ferhat eser:
    MHK İSTİFAAAAAA 44 2 Yanıtla
  • yhtt tphrlgpr:
    ülkede futbolun bittiğinin resmi 38 0 Yanıtla
  • AZİZ BAL:
    Bu penaltı değil ki;Başka bi şey ;) 32 2 Yanıtla
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