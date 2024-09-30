Herkes bunu tartışıyor! İşte Beşiktaş\'ın penaltı beklediği pozisyon

Bilgehan Göktürk:

Bir Fenerbahçeli olarak söylüyorum %100 penaltıydı.Bir önceki gol penaltıyla olduğu için hakem penaltıyı vermekte cesaret edemedi diye düşünüyorum.

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Fatih Yıldız: Sen fenerbahçeliysen olmasa bile penaltı dersin 1 15