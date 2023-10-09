CD Guadalajara'nın gol videosu sükse yaptı! Futbolcunun ne yaptığı yüzünü dönünce ortaya çıktı - Son Dakika

CD Guadalajara'nın gol videosu sükse yaptı! Futbolcunun ne yaptığı yüzünü dönünce ortaya çıktı

Son Güncelleme: 09.10.2023 14:33

İspanya 4. Ligi'nde mücadele eden CD Guadalajara'nın attığı gol sonrası sevinç videosu kısa süre içinde gündem yarattı. Golü atan arkası dönük futbolcunun ne yaptığı merak konusu olurken, yüzünü dönüdüğünde ayakkabı sildiği görüldü.

İspanya'da oynanan CD Guadalajara-CDIllescas karşılaşmasını ev sahibi ekip 4-1 kazandı. Mücadelede CD Guadalajara'nın bir golü sonrası yayınlanan video gündem yarattı.

AYAKKABI SİLDİĞİ GÖRÜLDÜ

Videoda golü atan arkası dönük futbolcunun ne yaptığı merak konusu olurken, yüzünü döndüğünde ayakkabı sildiği görüldü.

FUTBOLSEVERLER YARATICI BULDU

Video kısa süre içinde sosyal medyada büyük ilgi gördü. Dünyanın farklı noktalarından birçok futbolseverler, kulübün paylaşımını oldukça yaratıcı buldu.

Herkes CD Guadalajara'nın gol videosunu konuşuyor! Futbolcu yüzünü dönünce gerçek ortaya çıktı
Herkes CD Guadalajara'nın gol videosunu konuşuyor! Futbolcu yüzünü dönünce gerçek ortaya çıktı

İspanya, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor CD Guadalajara'nın gol videosu sükse yaptı! Futbolcunun ne yaptığı yüzünü dönünce ortaya çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: CD Guadalajara'nın gol videosu sükse yaptı! Futbolcunun ne yaptığı yüzünü dönünce ortaya çıktı - Son Dakika
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