İspanya'da oynanan CD Guadalajara-CDIllescas karşılaşmasını ev sahibi ekip 4-1 kazandı. Mücadelede CD Guadalajara'nın bir golü sonrası yayınlanan video gündem yarattı.
Videoda golü atan arkası dönük futbolcunun ne yaptığı merak konusu olurken, yüzünü döndüğünde ayakkabı sildiği görüldü.
Video kısa süre içinde sosyal medyada büyük ilgi gördü. Dünyanın farklı noktalarından birçok futbolseverler, kulübün paylaşımını oldukça yaratıcı buldu.
Son Dakika › Spor › CD Guadalajara'nın gol videosu sükse yaptı! Futbolcunun ne yaptığı yüzünü dönünce ortaya çıktı - Son Dakika