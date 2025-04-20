Jose Mourinho'dan şampiyonluk şansı sorusuna flaş yanıt - Son Dakika
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Spor

Jose Mourinho'dan şampiyonluk şansı sorusuna flaş yanıt

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Kayserispor'a 2 puan kaybettikleri karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında "Fenerbahçe'nin şampiyonluk şansı devam ediyor mu?" sorusunu yanıtladı. Mourinho, "Şansımız var mı, yok mu bunu değerlendirmek istemiyorum. Şu andaki şansımız, ağustos, eylül ayında şansımız ne kadarsa o kadardır belki. Şu anda bu konuyu konuşmak istemiyorum" dedi.

20.04.2025 22:19  Güncelleme: 23:27
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Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe sahasında Kayserispor'la 3-3 berabere kaldı. Sarı lacivertlilerin gollerini Talisca (2) ve Maximin kaydetti. Fenerbahçe'nin, Galatasaray ile arasındaki puan farkı 5 oldu. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho basın toplantısında şampiyonluk şansını değerlendirdi.

FENERBAHÇE'NİN ŞAMPİYONLUK ŞANSI

Jose Mourinho'nun açıklamaları şu şekilde;

  • "Fenerbahçe'nin şampiyonluk şansı devam ediyor mu?"

"Şampiyonayı, ligi genel olarak değerlendirmek istemiyorum. Şansımız var mı, yok mu bunu değerlendirmek istemiyorum. Şu andaki şansımız, ağustos, eylül ayında şansımız ne kadarsa o kadardır belki. Ben genel olarak lig yarışını değerlendirmek istemiyorum. Bunu yaparsam, bugünkü maçı konuşmaktan kaçıyor gibi olurum. Bugünkü maçı konuşuyor olmaktan kaçmak istemiyorum. Bugün kazanmamız gereken bir maçta 2 puan kaybettik. Bunun sebebi de çok fazla hatalar yapmamızdı. Şanssızdık da diyebiliriz. Maçı bitirebilirdik. Ama bütün bunlardan bağımsız olarak, şanssızdık, hatalar yaptık ve bunun bedelini ödedik. Bugünkü maça odaklanmak istiyorum. Bugün kötü bir sonuç aldık. Şampiyonluk yarışı konuşsam uzun bir hikaye olur o yüzden şu anda bu konuyu konuşmak istemiyorum.

"SOYUNMA ODASININ LİDERİ BENİM"

Ben soyunma odasındaki, soyunma odasının içindeki krizlerle baş etmeye alışkınım. Oranın lideri benim. Orada bir sorun olduğunda bu tarz sorunlarla baş etmeye alışkınım. Benim alanım bu. Bugün ne hatalar yaptık, çok fazla hatalar yaptık orta sahada. 3 gol de aynı şekilde oldu. 2 ve 3. golde aynı şey oldu. Rakibin ortasında baskı yapmadık, ceza sahasında markaj yapmadık. 2-1'den sonra çok fazla risk aldım. Tek stoper Skriniar ile oynadım. 3-2'den sonra takıma denge katmaya çalıştım ama pozisyonel anlamda hatalar yaptık. 3. golde Bright'ın markaj yapması gerekiyordu ama yapmadı, onun pozisyonu değildi. 2. golde Diego bir merkez stoper, o da markaj yapmadı. 3. gol top kaybı sonrası geldi, 2. golde kontra atağı durduramadık ve goller yedik.

"YAPTIĞIMIZ HATALARIN BEDELİ ÖDEDİK"

Yapmamamız gereken hatalar yaptık bugün. Ofansif olarak iyiydik, 3 gol attık ve daha fazla atabilirdik. Skriniar ve En-Nesyri'nin pozisyonları vardı. Çok pozisyon ürettik. Kayserispor da savunma anlamında iyi performans sergileyen bir takımdı. Ama takımın yapmış olduğu top kayıplarında takımdaki o kırılganlığı görebiliyordunuz. Rakibin 3. golünü durduramadık. İnişler ve çıkışlar sergiledik ve o inişlerde yaptığımız hataların bedelini ödedik."

Jose Mourinho\'dan şampiyonluk şansı sorusuna flaş yanıt
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Son Dakika Spor Jose Mourinho'dan şampiyonluk şansı sorusuna flaş yanıt - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • rs202020:
    Bu herif derhal ülkeden konulmalıdır.. Geldiği günden beri Türk futbolunu dünyaya rezil etti ve Türk futbolseverlerle resmen dalga geçti geçmeye de devam ediyor.. 97 7 Yanıtla
  • Yaman Auto:
    kafayı yedi bu :) 80 3 Yanıtla
  • Ömer Özen:
    alışmış avrupada hazir kurulu takımın basina gecmeye burdada böyle kukla gibi bakarsin acaba rakip takimlarin maclarini seyredip dersine calişiyomu aklina bile gelmiyodur 61 1 Yanıtla
  • Hakan Duztas:
    yemin ediyorum bu adam aklımızla taştaş geçiyor ... 47 3 Yanıtla
  • Haci Mehmet DOGAN:
    Demek ki Mourinho da yetmiyor 37 2 Yanıtla
  • İsa Uysal:
    Ne yani şimdi Antep'e verilen 4 Sarı ve 2 kırmızı kart yetmeyecek mi. Kayseri 8 eksikti yenemedin. Antep daha zor demekki 29 2 Yanıtla
  • Aykut Keskiner:
    morinyoya sahip çıkalım 14 16 Yanıtla
  • Ali Vural:
    Merak Etme?? Antep Maçı oynanmadan hocayı ve futbolcuları yapıı : Pardon?? Hakemler doğradı fenerin maçı rahat kazansın diyee !? Fakat bu onları Fenerbahçe’ye iyii bilenmelerine doping olacaktır?? Haftaya Galatasaray Şampiyonluğunu % 100’garantilrr !? 16 2 Yanıtla
  • Talip Konyali:
    KİMSE YANLIŞ ANLAMASIN AMA..BİZ DE BU PARA VE AKIL OLDUKÇA..DAHA ÇOOOK MORİNHOLAR GELİR GİDER BU ÜLKEYE...YAZIK 13 0 Yanıtla
  • Oooo:
    Çanakkale falan derlerdi Kanındanmıdır suyundanmıdır bu ülkeyi çözemedim gitti de geç baba 8 0 Yanıtla
  • F Kingsman:
    Bu adam hiç bir zaman dürüst olamıyor farkettiyseniz.hatayı kendinde bulduğunu görmedim.alengirli laflar ederek sorular geçiştiriyor,hatayı genele yayıyor,takıma sallıyor. Burnu havada ve agresif.ismail kartalı mumla arattı bence fb lilere.. Gs şampiyon net! 0 0 Yanıtla
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