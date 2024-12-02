Herkes Fenerbahçe maçındaki bu penaltı pozisyonlarını konuşuyor - Son Dakika
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Herkes Fenerbahçe maçındaki bu penaltı pozisyonlarını konuşuyor

Herkes Fenerbahçe maçındaki bu penaltı pozisyonlarını konuşuyor

Fenerbahçe'nin Gaziantep FK'yi sahasında 3-1 yendiği maçta iki pozisyon tartışma yarattı. konuk takımın 5. dakikada penaltı beklediği pozisyon ve sarı-lacivertlilerin ikinci golünü atan Becao'nun yer aldığı pozisyon maçın bile önüne geçti.

02.12.2024 23:14
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Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe'nin Gaziantep FK'yi sahasında 3-1 yendiği maça konuk takımın penaltı beklediği iki pozisyon tartışma yarattı ve karşılaşmaya damga vurdu.

5. DAKİKA'DA PENALTI İTİRAZI

Maçın 5. dakikasında Christopher Lungoyi'nin ortaladığı topa Fenerbahçeli Osayi-Samuel müdahale etti. Gaziantepli futbolcular, Osayi-Samuel'in topa elle müdahale ettiğini belirtip penaltı bekledi. Karşılaşmanın hakemi Alper Akarsu'ya VAR'dan uyarı gelmedi ve müsabaka kaldığı yerden devam etti.

İşte Gaziantep FK'nın penaltı beklediği pozisyon;

Herkes Fenerbahçe maçındaki bu penaltı pozisyonlarını konuşuyor
GÖRÜNTÜ: BEINSPORTS

BECAO'NUN POZİSYONU DA ÇOK KONUŞULDU

Öte yandan sarı-lacivertlilerin ikinci golünü atan Rodrigo Becao'nun Arda Kızıldağ'a Fenerbahçe ceza sahası içinde çelme taktığı öne sürüldü ve penaltı verilmemesi de ilk pozisyonda olduğu gibi çok konuşuldu.

İşte o pozisyon;

Herkes Fenerbahçe maçındaki bu penaltı pozisyonlarını konuşuyor
GÖRÜNTÜ: BEINSPORTS

GAZİANTEP FK BAŞKANI İSYAN ETTİ: CANIMIZ YANIYOR

Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz, 3-1 kaybettikleri Fenerbahçe karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu. Maçın hakemine tepki gösteren Yılmaz, "Hakem hakkında konuşmamıza gerek yok. Hakemi zaten seyrettik. Fenerbahçe gibi bir kulübün hakeme ihtiyacı yoktur. Konuşmadan da yapamıyorum. Canımız yanıyor. Maç Fenerbahçe'nin hakeme itirazı olmadan bitti" ifadelerini kullandı.

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Son Dakika Spor Herkes Fenerbahçe maçındaki bu penaltı pozisyonlarını konuşuyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Öner Çelik:
    Yapı kendini gösterdi işte. Fenerbahçe yapının ta kendisidir... 44 27 Yanıtla
  • Bilişim Hurda:
    REZİLLİKLERİN ARDI ARKASİ KESİLMİYOR ALTINDAN İSE HEP AYNI KİRLİ DÜŞÜNCE ÇIKIYOR BU KAFALAR DEĞİŞMEDEN TFF MHK LAV EDİLMEDEN TÜRKİYE DE FUTBOL 1 CM İLERLEYEMEZ YAZIK BU TEZGAHLANMIŞ LİGİ İZLEMEK İÇİN ÖDENEN PARALARA 35 4 Yanıtla
  • Murat Çolak:
    Ortamı germeye çalışan gereksiz bir haber.Hakem ayrıca çok iyi bir maç yönetti avantajları oynattı bence bunu haber yapmak daha önemli 10 29 Yanıtla
  • Behzat:
    kimde konuşuyorsa boş konuşuyor. 4 17 Yanıtla
  • Feti Bakir:
    Tffnin başındaki zat şuan alinin başına oturmuş belini doğrultamıyor çakma mafya bozuntusu hacı koçoğlu 10 7 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu:
    Galatasaraylıyım ama sıktı artık bu muhabbetler. Amaaaaann. Ne ilk ne son. 11 6 Yanıtla
  • Osman Bicer:
    Haramzadeler 8 2 Yanıtla
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