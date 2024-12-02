Herkes Fenerbahçe maçındaki bu penaltı pozisyonlarını konuşuyor

Spor

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe'nin Gaziantep FK'yi sahasında 3-1 yendiği maça konuk takımın penaltı beklediği iki pozisyon tartışma yarattı ve karşılaşmaya damga vurdu.

5. DAKİKA'DA PENALTI İTİRAZI

Maçın 5. dakikasında Christopher Lungoyi'nin ortaladığı topa Fenerbahçeli Osayi-Samuel müdahale etti. Gaziantepli futbolcular, Osayi-Samuel'in topa elle müdahale ettiğini belirtip penaltı bekledi. Karşılaşmanın hakemi Alper Akarsu'ya VAR'dan uyarı gelmedi ve müsabaka kaldığı yerden devam etti.

İşte Gaziantep FK'nın penaltı beklediği pozisyon;

GÖRÜNTÜ: BEINSPORTS

BECAO'NUN POZİSYONU DA ÇOK KONUŞULDU

Öte yandan sarı-lacivertlilerin ikinci golünü atan Rodrigo Becao'nun Arda Kızıldağ'a Fenerbahçe ceza sahası içinde çelme taktığı öne sürüldü ve penaltı verilmemesi de ilk pozisyonda olduğu gibi çok konuşuldu.

İşte o pozisyon;

GÖRÜNTÜ: BEINSPORTS

GAZİANTEP FK BAŞKANI İSYAN ETTİ: CANIMIZ YANIYOR

Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz, 3-1 kaybettikleri Fenerbahçe karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu. Maçın hakemine tepki gösteren Yılmaz, "Hakem hakkında konuşmamıza gerek yok. Hakemi zaten seyrettik. Fenerbahçe gibi bir kulübün hakeme ihtiyacı yoktur. Konuşmadan da yapamıyorum. Canımız yanıyor. Maç Fenerbahçe'nin hakeme itirazı olmadan bitti" ifadelerini kullandı.