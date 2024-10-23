Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. hafta maçında İsveç temsilcisi Elfsborg'u konuk etti. Sarı-kırmızılı takım, karşılaşmada 3-1 üstün durumdayken konuk takım penaltı kazandı.
Elfsborg, 62. Barış Alper Yılmaz'ın ceza sahasında elle oynadığı itirazında bulundu ve penaltı bekledi. Hakem Matej Jug, VAR ile bir süre konuşmasının ardından pozisyonu izlemeye ekrana gitti. İsveç temsilcisi, Jug'un VAR incelemesinin ardından penaltı kazandı.
İşte o pozisyon;
Bu karar sonrasında sarı-kırmızılı futbolcular, karşılaşmanın Sloven hakemine yoğun itirazlarda bulundu. Özellikle Mauro Icardi'nin itirazlarında ısrarcı olduğu göze çarptı.
Penaltı kararının ardından topun başına geçen Michael Baidoo, kaleci Günay'ı ve topu ayrı köşelere yollayarak skoru 3-2'ye getirdi.
Son Dakika › Spor › Herkes Galatasaray aleyhine verilen penaltıyı konuşuyor - Son Dakika
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