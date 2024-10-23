Herkes Galatasaray aleyhine verilen penaltıyı konuşuyor - Son Dakika
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Spor

Herkes Galatasaray aleyhine verilen penaltıyı konuşuyor

Herkes Galatasaray aleyhine verilen penaltıyı konuşuyor

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında ağırladığı Elfsborg, 63. dakikada penaltı kazandı. Sarı-kırmızılı futbolcular, bu penaltı kararı sonrasında hakem Matej Jug'a yoğun itirazlarda bulunsa da karar değişmedi ve konuk takım penaltıyı gole çevirerek skoru 3-2'ye getirdi.

23.10.2024 19:05
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Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. hafta maçında İsveç temsilcisi Elfsborg'u konuk etti. Sarı-kırmızılı takım, karşılaşmada 3-1 üstün durumdayken konuk takım penaltı kazandı.

BARIŞ ALPER YAPTIRDI

Elfsborg, 62. Barış Alper Yılmaz'ın ceza sahasında elle oynadığı itirazında bulundu ve penaltı bekledi. Hakem Matej Jug, VAR ile bir süre konuşmasının ardından pozisyonu izlemeye ekrana gitti. İsveç temsilcisi, Jug'un VAR incelemesinin ardından penaltı kazandı.

İşte o pozisyon;

Herkes Galatasaray aleyhine verilen penaltıyı konuşuyor

GALATASARAYLI FUTBOLCULAR İTİRAZ ETTİ

Bu karar sonrasında sarı-kırmızılı futbolcular, karşılaşmanın Sloven hakemine yoğun itirazlarda bulundu. Özellikle Mauro Icardi'nin itirazlarında ısrarcı olduğu göze çarptı.

DURUM 3-2'YE GELDİ

Penaltı kararının ardından topun başına geçen Michael Baidoo, kaleci Günay'ı ve topu ayrı köşelere yollayarak skoru 3-2'ye getirdi.

Barış Alper Yılmaz, Galatasaray, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Herkes Galatasaray aleyhine verilen penaltıyı konuşuyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (43)

  • ferhat eser:
    5saray ağlakları yine ağlıyor BEŞİKTAŞ içinizden geçecek sizi hakemde kurtaramaz 51 233 Yanıtla
  • Adem Karasu:
    Net penaltı rezil bir defans oyunu var zaten 95 24 Yanıtla
  • Mehmet Özhan OĞUZ:
    doğru karar. penaltı gibi penaltı.. 94 18 Yanıtla
  • Yunus Uslu:
    Galatasaraylıyım net penaltı. 97 10 Yanıtla
  • Onur Yılmaz:
    Feradım kaçıncısınız o ligde. Avrupada 8 yemeseydiniz adınızı bilen yoktu şimdi 60 9 Yanıtla
  • anıl bey:
    nerde Annesz ferad 34 13 Yanıtla
  • sezai duran:
    topa el vurarak sağa kaydırıyor görmeyene. 44 3 Yanıtla
  • sudem meliss:
    4-3 Bitti Maç Galatasaray Berbat Defans Yandı 38 6 Yanıtla
  • Ozgur Turker:
    GS in oynadigi takimlarla FB’nin oynadigi takimlar… :) 23 16 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    YARIN AKSAM LYONLUYUM TAYTLI KULÜP REKOR KIRACAK TARİHİ FARKA HAZIR OLUN, FEROS GELIN OLACAK 10 11 Yanıtla
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