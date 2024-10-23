Herkes Galatasaray aleyhine verilen penaltıyı konuşuyor

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Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. hafta maçında İsveç temsilcisi Elfsborg'u konuk etti. Sarı-kırmızılı takım, karşılaşmada 3-1 üstün durumdayken konuk takım penaltı kazandı.

BARIŞ ALPER YAPTIRDI

Elfsborg, 62. Barış Alper Yılmaz'ın ceza sahasında elle oynadığı itirazında bulundu ve penaltı bekledi. Hakem Matej Jug, VAR ile bir süre konuşmasının ardından pozisyonu izlemeye ekrana gitti. İsveç temsilcisi, Jug'un VAR incelemesinin ardından penaltı kazandı.

İşte o pozisyon;

GALATASARAYLI FUTBOLCULAR İTİRAZ ETTİ

Bu karar sonrasında sarı-kırmızılı futbolcular, karşılaşmanın Sloven hakemine yoğun itirazlarda bulundu. Özellikle Mauro Icardi'nin itirazlarında ısrarcı olduğu göze çarptı.

DURUM 3-2'YE GELDİ

Penaltı kararının ardından topun başına geçen Michael Baidoo, kaleci Günay'ı ve topu ayrı köşelere yollayarak skoru 3-2'ye getirdi.