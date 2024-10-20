Fenerbahçe, Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Samsunspor'a konuk oluyor. Mücadeleden önce değerlendirmelerde bulunan Jose Mourinho'nun saçlarındaki değişiklik dikkat çekti.
Daha önce beyaz olan saçlarını boyattığı görülen Portekizli antrenörün yeni tarzı kısa sürede viral oldu. Mourinho'nun yeni saç rengi sosyal medyada hayli konuşuldu.
İşte Mourinho'nun yeni saçları;
Son Dakika › Spor › Herkes Jose Mourinho'nun saçlarını konuşuyor - Son Dakika
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